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Home // Cronaca // Frana di Niscemi, 13 indagati tra cui ex presidenti della Regione

FRANA NISCEMI Frana di Niscemi, 13 indagati tra cui ex presidenti della Regione

Iscritte 13 persone nel registro degli indagati nell’ambito del procedimento per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana

Frana di Niscemi, 13 indagati tra cui ex presidenti della Regione

Frana di Niscemi - Fonte Immagine: ansa.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Cronaca // Primo piano //

Svolta nell’inchiesta sulla frana che il 25 gennaio scorso ha devastato Niscemi, in provincia di Caltanissetta: la Procura di Gela ha iscritto 13 persone nel registro degli indagati nell’ambito del procedimento per disastro colposo e danneggiamento seguito da frana.

L’enorme smottamento aveva trascinato a valle abitazioni e veicoli, lasciando decine di immobili sospesi nel vuoto e provocando circa 1500 sfollati.

Tra gli indagati figurano anche gli ultimi quattro presidenti della Regione Siciliana in carica dal 2010 al 2026: Raffaele Lombardo, Rosario Crocetta, Nello Musumeci e Renato Schifani. Le contestazioni riguardano il loro ruolo sia come commissari delegati per gli interventi di mitigazione del rischio, sia come commissari per il dissesto idrogeologico.

Sono coinvolti anche dirigenti e tecnici della Protezione civile regionale succedutisi negli anni, tra cui Calogero Foti e Salvatore Cocina, oltre a diversi direttori generali e responsabili amministrativi. Nell’elenco compare inoltre il rappresentante dell’Ati incaricata dell’esecuzione delle opere di messa in sicurezza, appaltate nei primi anni 2000 e mai completate. Il contratto, risolto per inadempimento nel 2010, lasciò inutilizzati circa 12 milioni di euro di fondi pubblici ancora nelle casse regionali.

Nel corso di una conferenza stampa, il procuratore di Gela Salvatore Vella ha illustrato l’impianto dell’indagine, che si articola in tre filoni principali.

La prima parte riguarda la mancata realizzazione delle opere di mitigazione previste dopo il primo evento franoso del 1997 e l’assenza di manutenzione dei sistemi di monitoraggio. La seconda si concentra sulla gestione delle acque bianche e nere, individuate come possibile fattore scatenante del dissesto. La terza riguarda la gestione della cosiddetta zona rossa, con verifiche su mancati sgomberi, demolizioni non eseguite e autorizzazioni edilizie rilasciate in aree considerate a rischio elevato.

Le indagini sono ancora in fase iniziale per le ultime due linee investigative e, secondo gli inquirenti, il numero degli indagati potrebbe aumentare nelle prossime fasi dell’inchiesta.

Lo riporta ansa.it.

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