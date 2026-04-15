Gargano Sapori protagonista a Roma: eccellenza del territorio premiata alla Giornata Nazionale del Made in Italy

ROMA – Il cuore autentico del Gargano conquista la Capitale. Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, sede della Città Metropolitana di Roma Capitale, si è svolta ieri la Giornata Nazionale del Made in Italy 2026, un appuntamento di rilievo dedicato a valorizzare le eccellenze italiane tra cultura, innovazione, sicurezza e tradizione.

Tra i protagonisti della giornata spicca Gargano Sapori di Mario Maratea, realtà simbolo della tradizione enogastronomica di Monte Sant’Angelo, premiata per il suo impegno nella promozione dei prodotti tipici e nella valorizzazione del territorio pugliese.

Il premio conferito a Gargano Sapori rappresenta molto più di un semplice riconoscimento: è la conferma di un percorso costruito con passione, ricerca e autenticità. In un contesto nazionale che ha visto la partecipazione di istituzioni, rappresentanti del Governo, del mondo accademico e del terzo settore, l’azienda garganica si è distinta come esempio virtuoso di Made in Italy radicato nel territorio.

L’evento, moderato dal professor Massimo Lucidi, ha visto alternarsi interventi di alto profilo su temi chiave come innovazione, sicurezza, inclusione sociale e sviluppo sostenibile. In questo scenario, il valore delle produzioni locali è emerso come elemento centrale per il futuro delle nuove generazioni.

Gargano Sapori racconta una storia fatta di tradizioni tramandate, materie prime selezionate e un forte legame con la terra. Ogni prodotto rappresenta un viaggio nei sapori autentici del promontorio garganico, dove cultura e gastronomia si fondono in un’identità unica.

La premiazione, avvenuta durante la sessione finale della mattinata, ha acceso i riflettori su una realtà che continua a portare il nome del Gargano oltre i confini regionali, contribuendo a rafforzare l’immagine di una Puglia sempre più protagonista nel panorama nazionale.

La manifestazione ha visto la presenza di importanti figure istituzionali, tra cui il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, rappresentanti della Presidenza del Consiglio e dell’UNICEF, a testimonianza della rilevanza dell’iniziativa. Il tema scelto per questa edizione – “Sport, Cultura, Terzo Settore, Sicurezza e Innovazione al servizio dei valori e delle nuove generazioni” – ha sottolineato il ruolo strategico delle eccellenze italiane nel costruire un futuro sostenibile e inclusivo.