Prosegue l’iter amministrativo per la realizzazione di una piattaforma di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in località Macchia, nell’area industriale di Monte Sant’Angelo. La Provincia di Foggia, con determinazione dirigenziale del Settore Ambiente, ha disposto la nomina del responsabile del procedimento nell’ambito della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA).

Il progetto, presentato dalla South Metal Corporation s.r.l. con sede a Manfredonia, riguarda una variante all’autorizzazione unica per un impianto destinato alle operazioni di recupero classificate come R3, R4, R5 e R13, relative al trattamento e alla valorizzazione di rifiuti speciali non pericolosi.

Con il provvedimento adottato il 15 aprile 2026, l’amministrazione provinciale ha individuato nel geologo Alessandro Grillo il nuovo responsabile del procedimento, in sostituzione di un altro funzionario già impegnato in numerose pratiche analoghe. La scelta, motivata da esigenze organizzative e di efficienza, punta a garantire una gestione più fluida dell’iter istruttorio.

La verifica di assoggettabilità a VIA rappresenta una fase preliminare fondamentale, finalizzata a stabilire se il progetto debba essere sottoposto a una valutazione ambientale completa. In questa fase vengono analizzati i possibili impatti sull’ambiente, sul territorio e sulla salute pubblica, tenendo conto delle caratteristiche dell’intervento e del contesto in cui si inserisce.

Il responsabile del procedimento avrà il compito di coordinare l’istruttoria, verificare la completezza della documentazione, promuovere eventuali conferenze di servizi e curare tutte le comunicazioni con i soggetti interessati. Si tratta di un ruolo centrale per garantire trasparenza, correttezza amministrativa e rispetto dei tempi.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio quadro di riorganizzazione del Settore Ambiente della Provincia, volto a migliorare l’efficienza delle procedure e a rispondere in modo più tempestivo alle istanze provenienti dal territorio e dal tessuto produttivo.

L’iter proseguirà ora con le valutazioni tecniche e amministrative previste dalla normativa vigente, al termine delle quali sarà stabilito se il progetto dovrà essere sottoposto a VIA o potrà proseguire con le autorizzazioni necessarie.

A cura di Michele Solatia.