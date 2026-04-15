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Home // cronaca // Lucera, aggiudicata gara da 295mila euro per il consolidamento del versante del Castello

LUCERA CASTELLO Lucera, aggiudicata gara da 295mila euro per il consolidamento del versante del Castello

Affidati i servizi tecnici per il progetto di risanamento del versante collinare. Vince un raggruppamento guidato da una società lucerina.

Castello Lucera, ph. Pugliasera.it

Castello Lucera, ph. Pugliasera.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
cronaca // Foggia //

LUCERA – È stato aggiudicato l’appalto per i servizi tecnici legati al risanamento del versante collinare del Castello di Lucera, intervento inserito nella programmazione FSC 2021-2027.

La Provincia di Foggia, attraverso la SUA, ha formalizzato l’affidamento al raggruppamento temporaneo di professionisti guidato dalla società SINRI Srl, con sede a Lucera.

L’importo complessivo dell’appalto è di circa 295mila euro oltre IVA, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La gara ha visto la partecipazione di quattro operatori economici e ha attraversato diverse fasi istruttorie, comprese verifiche documentali e procedure di soccorso istruttorio per sanare carenze nelle dichiarazioni.

Il raggruppamento vincitore ha ottenuto il punteggio più alto, pari a oltre 93 punti, proponendo anche un significativo ribasso economico e una riduzione dei tempi di esecuzione.

L’intervento riguarda attività tecniche complesse: progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza e contabilità, tutte finalizzate alla messa in sicurezza di un’area di particolare valore storico e paesaggistico.

Dopo la verifica dei requisiti, risultata positiva, l’aggiudicazione è divenuta efficace, aprendo la strada alla fase operativa.

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