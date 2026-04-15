Un grave lutto ha colpito Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio, Napoli e della Nazionale italiana e oggi opinionista Rai: è morta la moglie Susanna, figura centrale della sua vita familiare.

A dare l’annuncio è stato lo stesso Giordano attraverso i social, con un messaggio di grande dolore:

“Con profondo dolore annunciamo la scomparsa di Susanna, moglie e madre eccezionale, per sempre nei nostri cuori”.

Nel medesimo comunicato sono state rese note anche le informazioni relative ai funerali:

“Ringraziamo tutti per la vostra affettuosa vicinanza. Per chi volesse darle l’ultimo saluto, i funerali si terranno venerdì mattina alle ore 11 alla Chiesa San Pio X di piazza della Balduina, Roma”.

Susanna era la seconda moglie di Bruno Giordano. L’ex calciatore, dalla precedente relazione con Sabrina Minardi, scomparsa lo scorso anno, aveva avuto una figlia.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo del calcio. Il Napoli ha espresso vicinanza alla famiglia con una nota ufficiale:

“Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli partecipano al dolore e abbracciano commossi Bruno Giordano e la sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Susanna”.

Anche la Lazio ha voluto ricordare il suo ex bomber con un messaggio sui social:

“La S.S. Lazio esprime il proprio profondo cordoglio all’ex bomber biancoceleste Bruno Giordano per la scomparsa della moglie”.

Lo riporta fanpage.it.