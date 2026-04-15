Manfredonia, il comitato NO ENERGAS: “Manfredonia non permetterà l’installazione del deposito"

È tornata a farsi sentire con forza la mobilitazione contro il progetto del megadeposito di GPL da 60 milioni di litri della società Energas a Manfredonia, in vista dell’incontro istituzionale previsto per il 15 aprile 2026 alle ore 15.00.

Le associazioni e i comitati contrari all’opera, attivi da oltre 27 anni, hanno ribadito la loro posizione attraverso una nota inviata a istituzioni nazionali e locali, tra cui la Presidente del Consiglio, i ministri competenti, il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il sindaco Domenico La Marca e l’onorevole Giandiego Gatta.

Nel documento si chiede una scelta definitiva di rigetto del progetto Energas, definita una decisione di giustizia nei confronti della comunità di Manfredonia. Le associazioni sottolineano come il procedimento sia stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che non avrebbe rilevato motivi ostativi all’insediamento, nonostante le osservazioni contrarie della Regione Puglia e le valutazioni dell’Avvocatura dello Stato favorevoli a un nuovo procedimento di VIA.

I promotori della protesta ricordano inoltre di aver già inviato il 14 gennaio 2026 una PEC al ministro dell’Ambiente e ai vertici delle Forze Armate, chiedendo una nuova Valutazione di Impatto Ambientale o il rigetto definitivo del progetto.

Al centro delle preoccupazioni vi è la vicinanza dell’impianto al centro abitato e alla Base militare di Amendola, struttura a funzione NATO. Secondo gli studi citati dagli oppositori, il deposito rappresenterebbe un’infrastruttura potenzialmente sensibile in caso di crisi internazionali o minacce terroristiche.

Nel documento viene richiamato anche il contesto geopolitico attuale e una dichiarazione del ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha affermato: “l’Italia non rischia attacchi diretti, invece è il terrorismo il problema. Le cellule dormienti iraniane sparse nel mondo sono centinaia.”

Le associazioni contestano inoltre la presunta non strategicità del GPL, sottolineando come il fabbisogno nazionale sia già coperto da numerosi impianti e infrastrutture esistenti. Per questo ritengono incomprensibile l’inserimento del progetto tra le opere strategiche del PNIEC.

Critiche anche alla riqualificazione del porto degli Alti Fondali, ritenuta funzionale principalmente all’impianto e non all’interesse collettivo. Secondo i promotori della protesta, il progetto avrebbe un forte impatto negativo su economia locale, turismo, pesca e attività portuali.

Viene inoltre richiamato il risultato del referendum cittadino del 2016, in cui circa il 96% dei votanti si espresse contro il progetto Energas, insieme alle numerose iniziative di mobilitazione svolte negli ultimi decenni.

Le associazioni ribadiscono infine la tutela dei principi costituzionali, in particolare il diritto alla salute (articolo 32) e i limiti all’attività economica quando questa possa entrare in contrasto con sicurezza, ambiente e dignità umana. Viene anche citata una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo relativa a violazioni ambientali già riconosciute nel territorio.

La posizione del fronte contrario resta netta: “Manfredonia non permetterà l’installazione del deposito Energas”, una presa di posizione che continua a segnare uno dei più lunghi e accesi contenziosi ambientali del territorio.

Nodo sicurezza energas ministero

lett Ministo Cultura- energas