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SOCCORSI Manfredonia, incidente su Viale Padre Pio: coinvolti più veicoli

Sul posto sono intervenute due ambulanze e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione del traffico e nei rilievi

Manfredonia, incidente su Viale Padre Pio: coinvolti più veicoli

Manfredonia, incidente su Viale Padre Pio: coinvolti più veicoli

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA (FG) – Incidente stradale su Viale Padre Pio, nei pressi dello svincolo che smista la viabilità verso Ruggiano e San Salvatore, oltre alla direttrice per San Giovanni Rotondo, in prossimità dell’area mercatale.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti più veicoli. Sul posto sono intervenute due ambulanze e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione del traffico e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono ancora note le condizioni dei feriti.

Seguiranno aggiornamenti

Manfredonia, incidente su Viale Padre Pio: coinvolti più veicoli
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