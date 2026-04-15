Manfredonia, incidente su Viale Padre Pio: coinvolti più veicoli

MANFREDONIA (FG) – Incidente stradale su Viale Padre Pio, nei pressi dello svincolo che smista la viabilità verso Ruggiano e San Salvatore, oltre alla direttrice per San Giovanni Rotondo, in prossimità dell’area mercatale.

Secondo le prime informazioni, nel sinistro sarebbero rimasti coinvolti più veicoli. Sul posto sono intervenute due ambulanze e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione del traffico e nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non sono ancora note le condizioni dei feriti.

Seguiranno aggiornamenti