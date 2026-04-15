MANFREDONIA – È stata formalmente protocollata il 15 aprile 2026 la richiesta di convocazione urgente del Consiglio comunale in sessione straordinaria per discutere della delicata questione dei richiedenti asilo e del sistema di accoglienza sul territorio.

L’istanza, indirizzata al presidente del Consiglio comunale Michele Iacoviello e al Prefetto della Provincia di Foggia, porta le firme dei consiglieri comunali Fabio Di Bari, Vincenzo Di Staso, Ugo Galli e Liliana Rinaldi. I firmatari chiedono la convocazione ai sensi dell’articolo 33 del regolamento consiliare, con l’obiettivo di affrontare in maniera trasparente una vicenda che, negli ultimi giorni, sta generando forte dibattito e preoccupazione nella comunità locale.

Al centro della richiesta vi è l’esercizio dei poteri di controllo politico-amministrativo sulla gestione dei richiedenti asilo e sull’organizzazione del sistema integrato di accoglienza. Un tema che, secondo i consiglieri, necessita di chiarimenti urgenti e di un confronto pubblico istituzionale.

Parallelamente, gli stessi consiglieri sollecitano il sindaco a trasmettere con urgenza tutta la documentazione relativa alla vicenda, al fine di garantire piena conoscenza degli atti e delle decisioni adottate dall’amministrazione comunale.

“È fondamentale fare chiarezza – sottolineano – su una questione che sta scuotendo la nostra comunità. La città ha il diritto di essere informata”.

Non si esclude, inoltre, il coinvolgimento diretto della cittadinanza. I promotori dell’iniziativa hanno infatti dichiarato la disponibilità ad avviare una raccolta firme qualora emergesse una richiesta in tal senso da parte della popolazione, con l’obiettivo di rafforzare il percorso di trasparenza e partecipazione.