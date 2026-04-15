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MANFREDONIA BERLINGUER Manfredonia, sabato l’inaugurazione del murale dedicato a Berlinguer

La cerimonia prenderà il via alle ore 18.00 in viale Enrico Berlinguer, dove verrà svelata l’opera realizzata in onore dello storico leader politico

Manfredonia, sabato l'inaugurazione del murale dedicato a Berlinguer

Manfredonia, sabato l'inaugurazione del murale dedicato a Berlinguer

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Eventi // Manfredonia //

A Manfredonia si terrà sabato 18 aprile l’inaugurazione del murale dedicato a Enrico Berlinguer, un evento che unisce memoria, cultura e partecipazione pubblica.

La cerimonia prenderà il via alle ore 18.00 in viale Enrico Berlinguer, dove verrà svelata l’opera realizzata in onore dello storico leader politico, figura centrale della storia italiana del Novecento.

 

Manfredonia, sabato l’inaugurazione del murale dedicato a Berlinguer

A seguire, alle ore 19.00, il programma si sposterà al Teatro Lucio Dalla per un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di Bianca Berlinguer, protagonista del dibattito dal titolo “Ricordando Enrico: la lezione di un padre, la voce di un paese”, moderato da Felice Sblendorio.

Durante l’evento sarà inoltre allestita una mostra fotografica all’interno del teatro, dedicata al percorso umano e politico di Berlinguer, con l’obiettivo di offrire al pubblico un momento di riflessione e approfondimento sulla sua eredità.

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