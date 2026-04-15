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SAN SALVATORE MANFREDONIA Manfredonia, torna il Trofeo “AVIS per la Vita”: sport e solidarietà il 19 aprile. Il percorso

Il 19 aprile 2026 San Salvatore - Manfredonia ospiterà il 3° Trofeo AVIS per la Vita, una manifestazione podistica attesa da sportivi, appassionati e famiglie

Manfredonia, torna il Trofeo “AVIS per la Vita”: sport e solidarietà il 19 aprile. Il percorso

Manfredonia, torna il Trofeo “AVIS per la Vita”: sport e solidarietà il 19 aprile. Il percorso

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

Il 19 aprile 2026 San Salvatore – Manfredonia ospiterà il 3° Trofeo AVIS per la Vita, una manifestazione podistica attesa da sportivi, appassionati e famiglie. L’evento, in programma con partenza alle ore 9:30 dall’edificio scolastico di San Salvatore, si svilupperà su un percorso di 12,300 km, in uno scenario di grande fascino paesaggistico.

La gara rappresenta non solo un appuntamento sportivo di rilievo, ma anche un momento di forte valore sociale. Il nome stesso della manifestazione richiama infatti l’impegno di AVIS Manfredonia, da sempre in prima linea nella promozione della solidarietà e della cultura della donazione del sangue. Sport, salute e partecipazione diventano così i pilastri di una giornata pensata per unire agonismo e sensibilizzazione.

Il 3° Trofeo AVIS per la Vita si inserisce in un contesto organizzativo importante, con il coinvolgimento di realtà associative e istituzionali del territorio, a conferma della crescita dell’evento nel panorama sportivo locale e regionale. Correre a San Salvatore significherà vivere una gara intensa, immersa nella bellezza del territorio garganico, ma anche condividere un messaggio positivo di impegno civile e comunitario.

L’invito è rivolto a tutti: atleti, società sportive, sostenitori e cittadini. Sarà una mattinata di sport autentico, passione e partecipazione, capace di valorizzare il territorio e di ricordare quanto sia importante associare l’attività fisica ai grandi temi della prevenzione e della solidarietà.

Per informazioni e iscrizioni, la locandina indica:
ICRON EVOLUTION
Info: 3331984765
Email: gargano2000onlus@yahoo.it

 

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