FOGGIA – Va verso la fase conclusiva il processo “Mari e Monti”, nato dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Bari sulla presunta associazione mafiosa attiva tra il Gargano e il nord della Puglia.

Nell’udienza preliminare di stamani a Bari, per chi ha scelto il rito abbreviato, dinanzi alla giudice dott.ssa De Felice, si è conclusa la discussione dei difensori degli imputati. Il collegio ha quindi fissato il 20 maggio 2026 per le repliche del pubblico ministero e il 17 giugno 2026 per le controrepliche delle difese.

Il procedimento, tra i più rilevanti degli ultimi anni sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata garganica, entra così in un passaggio decisivo dopo mesi di udienze, attività istruttoria e confronto serrato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

Già nell’udienza del 26 marzo scorso, davanti al collegio giudicante, si era concluso il controesame di Raduano da parte dei difensori. In quella sede le difese avevano insistito su un punto preciso: secondo la loro impostazione, il collaboratore avrebbe reso dichiarazioni vaghe, poco circostanziate e, per alcuni aspetti, prive di un collegamento diretto con gli imputati. La strategia difensiva si è mossa lungo la linea della presunta inattendibilità del collaboratore, sostenendo che Raduano non avrebbe avuto una conoscenza effettiva di parte delle vicende contestate e di alcuni dei soggetti indicati nell’impianto accusatorio.

L’inchiesta “Mari e Monti”, coordinata dalla DDA di Bari, ha ricostruito – secondo l’accusa – anni di operatività del clan Li Bergolis-Miucci, storicamente radicato tra Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste, con contestazioni che vanno dall’associazione mafiosa alle estorsioni, dal traffico di stupefacenti alla disponibilità di armi, fino a minacce e danneggiamenti a scopo intimidatorio.

Il procedimento coinvolge circa 50 imputati e numerose parti civili, tra cui i Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste, oltre a ministeri e associazioni impegnate nel contrasto alla criminalità. La fase finale del processo si era aperta formalmente il 28 gennaio 2026, quando il pubblico ministero della DDA di Bari, Ettore Cardinali, aveva formulato le richieste di condanna nei confronti degli imputati, depositando anche una corposa memoria investigativa di oltre 6.000 pagine, comprensiva di un memoriale sottoscritto dallo stesso Raduano.

Dopo la chiusura delle discussioni difensive avvenuta oggi, il calendario processuale segna ora due date decisive: 20 maggio per le repliche del pm e 17 giugno per le controrepliche dei difensori. Solo dopo questi passaggi il procedimento potrà avviarsi verso la sentenza, attesa entro l’estate del 2026.

Le richieste di condanna del pm Cardinali

Di seguito, nel dettaglio, le pene richieste dal pubblico ministero Cardinali:

Armillotta Matteo (1979), alias “Babbione”: 10 anni

Basta Angela (2002): 1 anno e 10 mesi

Bisceglia Donato (1986): 5 anni e 4 mesi

Carpano Davide (1991), alias “Davidone”: 11 anni

Caterino Giovanni (1980): 8 anni

Ciccone Marino Arturo Pio (1958): 6 anni

Ciliberti Nicola (1998): 16 anni

Ciociola Giuseppe Pio (2003): 14 anni

Ciuffreda Gianmichele (1987): 10 anni e 8 mesi

Colangelo Libero (1982): 14 anni

Dridi Fatma (1996): (omissis)

Gallo Francesco (1970): 8 anni

Guerra Giulio (1989): 10 anni e 8 mesi

Guerra Michele Libero (1985): (omissis)

Iannoli Claudio (1976), alias “Cellino”: 20 anni

Iannoli Giovanni (1986), alias “Smigol”: 12 anni

La Torre Michele (1990): 5 anni e 4 mesi

La Torre Orazio Pio (1992): 10 anni

Lauriola Matteo (1991): 5 anni e 4 mesi

Loperfido Giacomo (1962): (omissis)

Mazzamurro Luigi (1979): 10 anni

Miucci Antonio (2002): 16 anni

Miucci Enzo (1983), alias “u criatur”: 20 anni

Miucci Raffaele (2002): 3 anni e 4 mesi

Palena Raffaele (1993), alias “strizzaridd”: 20 anni

Palumbo Maria Francesca (1989): 12 anni

Pettinicchio Matteo (1985): 6 anni

Prencipe Raffaele Giorgio (1984), alias “Arafat”: 4 anni

Primosa Filomena (1992): 2 anni

Quitadamo Piergiorgio (1975): 14 anni

Raduano Marco (1983), alias “Pallone”: 4 anni

Romano Carmine (1970), alias “Chicill”: 10 anni e 8 mesi

Santoro Maria Gaetana (1958), alias “Nella”: 9 anni

Scarabìno Lorenzo (1988): 16 anni

Stramacchia Giuseppe (1986), alias “Il Secco”: 3 anni e 4 mesi

Tomaiuolo Tommaso (1996): 14 anni e 8 mesi

Totaro Angelo (1991), alias “Farfaridd”: 18 anni

Totaro Pasquale (1992): 8 anni

Troiano Gianluigi (1993): 4 anni e 8 mesi

Vitulano Giuseppe (1986), alias “Tuteppe”: 6 anni

Ferri Luigi (1980), alias “Gino”: 6 anni

Pellegrino Michele (2005): 3 anni e 4 mesi

Scarabìno Marilina (1983): 8 anni

Secondo le previsioni, la sentenza potrebbe arrivare entro giugno 2026.