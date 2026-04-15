FOGGIA – Va verso la fase conclusiva il processo “Mari e Monti”, nato dall’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Bari sulla presunta associazione mafiosa attiva tra il Gargano e il nord della Puglia.
Nell’udienza preliminare di stamani a Bari, per chi ha scelto il rito abbreviato, dinanzi alla giudice dott.ssa De Felice, si è conclusa la discussione dei difensori degli imputati. Il collegio ha quindi fissato il 20 maggio 2026 per le repliche del pubblico ministero e il 17 giugno 2026 per le controrepliche delle difese.
Il procedimento, tra i più rilevanti degli ultimi anni sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata garganica, entra così in un passaggio decisivo dopo mesi di udienze, attività istruttoria e confronto serrato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.
Già nell’udienza del 26 marzo scorso, davanti al collegio giudicante, si era concluso il controesame di Raduano da parte dei difensori. In quella sede le difese avevano insistito su un punto preciso: secondo la loro impostazione, il collaboratore avrebbe reso dichiarazioni vaghe, poco circostanziate e, per alcuni aspetti, prive di un collegamento diretto con gli imputati. La strategia difensiva si è mossa lungo la linea della presunta inattendibilità del collaboratore, sostenendo che Raduano non avrebbe avuto una conoscenza effettiva di parte delle vicende contestate e di alcuni dei soggetti indicati nell’impianto accusatorio.
L’inchiesta “Mari e Monti”, coordinata dalla DDA di Bari, ha ricostruito – secondo l’accusa – anni di operatività del clan Li Bergolis-Miucci, storicamente radicato tra Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste, con contestazioni che vanno dall’associazione mafiosa alle estorsioni, dal traffico di stupefacenti alla disponibilità di armi, fino a minacce e danneggiamenti a scopo intimidatorio.
Il procedimento coinvolge circa 50 imputati e numerose parti civili, tra cui i Comuni di Monte Sant’Angelo, Mattinata, Manfredonia e Vieste, oltre a ministeri e associazioni impegnate nel contrasto alla criminalità. La fase finale del processo si era aperta formalmente il 28 gennaio 2026, quando il pubblico ministero della DDA di Bari, Ettore Cardinali, aveva formulato le richieste di condanna nei confronti degli imputati, depositando anche una corposa memoria investigativa di oltre 6.000 pagine, comprensiva di un memoriale sottoscritto dallo stesso Raduano.
Dopo la chiusura delle discussioni difensive avvenuta oggi, il calendario processuale segna ora due date decisive: 20 maggio per le repliche del pm e 17 giugno per le controrepliche dei difensori. Solo dopo questi passaggi il procedimento potrà avviarsi verso la sentenza, attesa entro l’estate del 2026.
Le richieste di condanna del pm Cardinali
Di seguito, nel dettaglio, le pene richieste dal pubblico ministero Cardinali:
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Armillotta Matteo (1979), alias “Babbione”: 10 anni
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Basta Angela (2002): 1 anno e 10 mesi
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Bisceglia Donato (1986): 5 anni e 4 mesi
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Carpano Davide (1991), alias “Davidone”: 11 anni
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Caterino Giovanni (1980): 8 anni
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Ciccone Marino Arturo Pio (1958): 6 anni
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Ciliberti Nicola (1998): 16 anni
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Ciociola Giuseppe Pio (2003): 14 anni
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Ciuffreda Gianmichele (1987): 10 anni e 8 mesi
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Colangelo Libero (1982): 14 anni
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Dridi Fatma (1996): (omissis)
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Gallo Francesco (1970): 8 anni
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Guerra Giulio (1989): 10 anni e 8 mesi
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Guerra Michele Libero (1985): (omissis)
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Iannoli Claudio (1976), alias “Cellino”: 20 anni
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Iannoli Giovanni (1986), alias “Smigol”: 12 anni
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La Torre Michele (1990): 5 anni e 4 mesi
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La Torre Orazio Pio (1992): 10 anni
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Lauriola Matteo (1991): 5 anni e 4 mesi
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Loperfido Giacomo (1962): (omissis)
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Mazzamurro Luigi (1979): 10 anni
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Miucci Antonio (2002): 16 anni
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Miucci Enzo (1983), alias “u criatur”: 20 anni
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Miucci Raffaele (2002): 3 anni e 4 mesi
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Palena Raffaele (1993), alias “strizzaridd”: 20 anni
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Palumbo Maria Francesca (1989): 12 anni
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Pettinicchio Matteo (1985): 6 anni
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Prencipe Raffaele Giorgio (1984), alias “Arafat”: 4 anni
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Primosa Filomena (1992): 2 anni
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Quitadamo Piergiorgio (1975): 14 anni
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Raduano Marco (1983), alias “Pallone”: 4 anni
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Romano Carmine (1970), alias “Chicill”: 10 anni e 8 mesi
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Santoro Maria Gaetana (1958), alias “Nella”: 9 anni
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Scarabìno Lorenzo (1988): 16 anni
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Stramacchia Giuseppe (1986), alias “Il Secco”: 3 anni e 4 mesi
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Tomaiuolo Tommaso (1996): 14 anni e 8 mesi
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Totaro Angelo (1991), alias “Farfaridd”: 18 anni
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Totaro Pasquale (1992): 8 anni
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Troiano Gianluigi (1993): 4 anni e 8 mesi
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Vitulano Giuseppe (1986), alias “Tuteppe”: 6 anni
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Ferri Luigi (1980), alias “Gino”: 6 anni
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Pellegrino Michele (2005): 3 anni e 4 mesi
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Scarabìno Marilina (1983): 8 anni
Secondo le previsioni, la sentenza potrebbe arrivare entro giugno 2026.