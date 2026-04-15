MATTINATA – Parte ufficialmente la gara per l’affidamento del servizio di supporto organizzativo e gestionale all’ufficio tributi del Comune di Mattinata. La Provincia di Foggia, attraverso la Stazione Unica Appaltante (SUA), ha approvato lo schema di bando e disciplinare per una procedura aperta che avrà durata quadriennale e un valore complessivo stimato superiore ai 700mila euro.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Appalti Antonello De Stasio, dà attuazione alla decisione già assunta dal Comune garganico, che ha delegato la Provincia per l’espletamento della gara.

L’appalto riguarda nello specifico il supporto all’ufficio tributi per la gestione di IMU, TARI e Canone unico patrimoniale (CUP), attività strategiche per le entrate dell’ente locale. L’importo a base di gara è fissato in 400mila euro oltre IVA, a cui si aggiunge una componente opzionale legata agli incassi da attività di accertamento, portando il valore complessivo stimato a circa 711mila euro.

Nel dettaglio, la struttura economica dell’appalto distingue tra costi della manodopera, non soggetti a ribasso, e quote relative a spese generali e utile d’impresa, su cui invece sarà possibile presentare offerte migliorative. È inoltre previsto un meccanismo di remunerazione aggiuntiva basato su una percentuale – fissata al 25% – degli incassi derivanti dall’attività di recupero dell’evasione.

La procedura scelta è quella aperta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto sia dell’aspetto tecnico sia di quello economico delle proposte.

Elemento rilevante è la riduzione dei tempi per la presentazione delle offerte a soli 15 giorni. Una scelta motivata da esigenze di urgenza: il Comune deve infatti garantire continuità nelle operazioni legate alle bollettazioni dell’annualità 2026, evitando possibili disfunzioni nel passaggio tra gestori.

Il Responsabile Unico del Progetto è il dottor Michele Minuti, mentre la fase di affidamento sarà seguita dalla Provincia. La gara sarà gestita interamente tramite piattaforma telematica, in linea con le disposizioni del nuovo Codice dei contratti pubblici.

A cura di Michele Solatia.