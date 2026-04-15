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NUOVI NATI Mille euro per i nuovi nati: al via le domande per il bonus

Il beneficio è destinato ai nuclei familiari che accolgono un bambino nel corso del 2026 e rappresenta un aiuto economico immediato

Mille euro per i nuovi nati: al via le domande per il bonus

Neonati - Fonte Immagine: fanpage.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Economia // Primo piano //

È ufficialmente possibile presentare domanda per il bonus nuovi nati 2026, un contributo una tantum da 1000 euro pensato per sostenere le famiglie nell’arrivo di un figlio e alleggerire le spese iniziali legate a nascita, adozione o affidamento preadottivo.

Il beneficio è destinato ai nuclei familiari che accolgono un bambino nel corso del 2026 e rappresenta un aiuto economico immediato nei primi mesi di vita o accoglienza del minore.

Per accedere al contributo è necessario rispettare specifici requisiti. È richiesta la residenza in Italia, mentre per i cittadini extracomunitari è obbligatorio un permesso di soggiorno valido. Dal punto di vista economico, il limite Isee è fissato a non oltre 40mila euro. Viene però utilizzato un indicatore specifico per le prestazioni familiari, che può ampliare la platea dei beneficiari tenendo conto della composizione del nucleo e di particolari condizioni abitative.

Attenzione anche alle tempistiche: la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita del bambino oppure dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Oltre questa scadenza si perde il diritto al bonus. È prevista comunque una finestra per chi ha avuto o accolto un figlio nei primi mesi dell’anno, purché la richiesta venga inviata entro i termini stabiliti.

La domanda può essere inoltrata attraverso i canali dell’Inps, accedendo con identità digitale e compilando la procedura online. In alternativa è possibile utilizzare l’app dell’istituto oppure rivolgersi a patronati e contact center, che offrono supporto nella compilazione e nell’invio della richiesta.

Lo riporta tgcom24.mediaset.it.

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