Monte Sant’Angelo, il 25 aprile al via il 50° Rally della Pace

Monte Sant’Angelo si prepara ad accogliere il 50° Rally della Pace, un appuntamento che unisce fede, comunità e partecipazione civile, in programma sabato 25 aprile 2026.

L’evento, promosso dall’Arcidiocesi di Manfredonia – Vieste – San Giovanni Rotondo e patrocinato dal Comune di Monte Sant’Angelo, vedrà la partecipazione di giovani, famiglie e associazioni in una giornata dedicata alla riflessione, alla condivisione e alla gioia collettiva.

Il titolo dell’iniziativa, “Verso l’alto… e oltre”, accompagnerà un percorso che partirà dalla marcia della pace per arrivare a momenti di festa, con giochi, musica e attività comunitarie, in un clima di incontro e partecipazione.

L’obiettivo dell’iniziativa è quello di ribadire un messaggio chiaro: la pace si costruisce insieme, passo dopo passo, attraverso il coinvolgimento e il dialogo tra le diverse realtà del territorio.

Lo riporta su Facebook, Comune di Monte Sant’Angelo.