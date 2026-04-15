Proseguono le indagini sulla morte di Giacomo Bongiorni, il 47enne ucciso in piazza Palma a Massa sotto gli occhi della compagna e del figlio di 11 anni, dopo essere stato aggredito da un gruppo di giovanissimi che aveva rimproverato poco prima. Un caso che ha assunto rilevanza nazionale, con il fermo di diversi ragazzi, tra cui un 17enne accusato di omicidio aggravato dai futili motivi.

Il giovane, promessa del pugilato locale, ha fornito una versione alternativa dei fatti durante l’interrogatorio, sostenendo di essere stato lui la vittima iniziale dell’aggressione. Secondo il suo racconto, tutto sarebbe nato quando, durante una serata con amici, a qualcuno «sarebbe caduta una bottiglia», provocando il rimprovero da parte del cognato della vittima e dando origine alla rissa.

Nella ricostruzione del 17enne, Bongiorni lo avrebbe colpito per primo: «Mi ha dato una testata», avrebbe dichiarato, spiegando di aver reagito con un pugno. Tuttavia, questa versione presenta elementi di criticità.

Secondo quanto emerso, infatti, il ragazzo non presenta alcun segno di lesioni, né ecchimosi né lividi, e non si sarebbe nemmeno sottoposto a visita medica dopo i fatti. Circostanze che mettono in dubbio la credibilità della sua ricostruzione.

Le immagini delle telecamere, inoltre, documentano che, dopo essere caduto a terra, Bongiorni sarebbe stato colpito ancora, anche con un calcio al volto, aggravando ulteriormente il quadro accusatorio.

Gli inquirenti continuano a lavorare per ricostruire con precisione la dinamica dell’aggressione e accertare le responsabilità dei soggetti coinvolti.

Lo riporta leggo.it.