Omicidio "Dino" Carta, la famiglia rompe il silenzio: “Chi sa parli”

FOGGIA – Un dolore profondo, composto ma determinato a chiedere giustizia. A due giorni dall’omicidio di Annibale “Dino” Carta, ucciso il 13 aprile scorso a Foggia, la famiglia della vittima rompe il silenzio attraverso il proprio legale, l’avvocato Michele Vaira.

Nel comunicato diffuso oggi, 15 aprile, i familiari esprimono innanzitutto gratitudine per la vicinanza ricevuta in queste ore drammatiche. Amici, conoscenti, comunità parrocchiale e cittadini foggiani hanno manifestato un’ondata di solidarietà che testimonia il profondo legame tra Dino Carta e il territorio.

Carta viene descritto come un uomo integerrimo: lavoratore instancabile, marito e padre esemplare, impegnato anche nel volontariato. Una figura stimata, punto di riferimento umano e sociale per chiunque lo conoscesse.

La famiglia ha ribadito piena fiducia nell’operato della Procura della Repubblica di Foggia e dei Carabinieri del Comando provinciale, impegnati nelle indagini per fare luce su un delitto definito “efferato e inspiegabile”. L’obiettivo è individuare al più presto il responsabile o i responsabili dell’omicidio.

Nel messaggio emerge anche un appello diretto alla cittadinanza: chiunque sia in possesso di informazioni utili, anche apparentemente marginali, è invitato a rivolgersi alle forze dell’ordine o allo studio legale che assiste la famiglia. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per arrivare alla verità e assicurare i colpevoli alla giustizia.

Non manca, infine, un richiamo al ruolo dei media. La famiglia chiede agli organi di informazione di mantenere alta l’attenzione sul caso, contribuendo a evitare che la vicenda cada nell’oblio. Allo stesso tempo, viene sollecitato il rispetto della dignità e della riservatezza dei familiari, in particolare delle figlie minori, evitando qualsiasi forma di spettacolarizzazione del dolore.