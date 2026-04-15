Orta Nova e TAR: sicurezza idraulica e contenzioso, doppio fronte per la Provincia di Foggia

Doppio fronte per la Provincia di Foggia, impegnata da un lato nella gestione di interventi strategici contro il dissesto idrogeologico e dall’altro nella difesa legale davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Per quanto riguarda la sicurezza del territorio, l’Ente ha avviato l’iter relativo ai lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza idraulica dell’abitato di Orta Nova, lotto 4. Si tratta di un intervento inserito nel programma nazionale contro il dissesto, promosso dal Commissario di Governo per la Regione Puglia.

Anche in questo caso, con determinazione del Settore Ambiente del 15 aprile 2026, è stato nominato il responsabile del procedimento nell’ambito della verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale. L’incarico è stato affidato al geologo Alessandro Grillo, con l’obiettivo di garantire continuità ed efficienza nell’istruttoria.

Il progetto punta a ridurre il rischio idraulico in un’area considerata vulnerabile, attraverso opere di regimazione delle acque e messa in sicurezza del territorio urbano. La fase di verifica ambientale servirà a stabilire se l’intervento debba essere sottoposto a VIA completa.

Parallelamente, la Provincia è chiamata a difendersi in sede giudiziaria. Con delibera del presidente Giuseppe Nobiletti, l’Ente ha deciso di costituirsi nel giudizio pendente davanti al TAR Puglia – Bari, relativo al ricorso iscritto al numero di registro generale 625/2026. Il ricorso è stato presentato da alcuni soggetti privati che chiedono l’annullamento di un provvedimento amministrativo. Per la difesa, la Provincia ha scelto di affidarsi all’avvocatura interna, conferendo incarico all’avvocata Ilaria Mari.

La decisione di resistere in giudizio evidenzia la volontà dell’Ente di tutelare la legittimità delle proprie azioni amministrative, in un contesto in cui le scelte pubbliche possono essere oggetto di contenzioso.

A cura di Giovanna Tambo.