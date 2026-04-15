Personal trainer ucciso sotto casa a Foggia: caccia al killer, sospettato un uomo in bicicletta

FOGGIA – Un omicidio ancora senza movente scuote la città. Annibale Carta, 42 anni, conosciuto da tutti come Dino, è stato ucciso lunedì sera a pochi metri dalla sua abitazione, in via Caracciolo, nei pressi dello stadio Zaccheria.

Il personal trainer è stato colpito alle spalle da quattro proiettili di piccolo calibro mentre portava a spasso il cane, una routine quotidiana che, secondo gli investigatori, potrebbe essere stata osservata dal killer. L’aggressore, stando alle prime ricostruzioni, sarebbe poi fuggito in bicicletta.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno lavorato per ore durante la notte per i rilievi. Tra gli elementi raccolti, anche un caricatore di pistola che si ritiene possa essere stato perso durante la fuga.

Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Giuseppe Mongelli, si concentrano ora sulla cerchia personale e lavorativa della vittima. Al momento, infatti, sono escluse le piste della criminalità organizzata e di uno scambio di persona. Non è chiaro se tra vittima e aggressore ci sia stato un diverbio o se i due si conoscessero.

Dalla serata di ieri sarebbe emerso anche un sospettato, ma gli inquirenti mantengono il massimo riserbo. Carta era incensurato, ben inserito nel tessuto sociale cittadino e molto conosciuto anche per la sua attività di volontariato. Lavorava in diverse palestre della città ed era attivo nella parrocchia di San Francesco Saverio.

«Dino era sempre disponibile e attento, molto amato dalla comunità», ha ricordato don Giulio Dal Maso. «La sua perdita lascia un grande vuoto».

Sposato e padre di due figlie, una di pochi mesi e una di 12 anni, la sua morte ha profondamente colpito la comunità foggiana.

Cordoglio anche da parte della sindaca Marida Episcopo: «Non possiamo che esprimere dolore e indignazione per una violenza che calpesta il valore della vita umana». Sulla stessa linea Daniela Marcone, vicepresidente nazionale di Libera: «È il momento del silenzio e della vicinanza alla famiglia, mentre attendiamo che la giustizia faccia il suo corso».

Le indagini proseguono per chiarire dinamica e movente di un delitto che, al momento, resta avvolto nel mistero. Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.it