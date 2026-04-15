Edizione n° 6037

BALLON D'ESSAI

SANITA' PUGLIESE // Sanità pugliese, Perrini: “Operatori del 118 esclusi dai 44 milioni per i pronto soccorso”
15 Aprile 2026 - ore  11:21

CALEMBOUR

OMICIDIO CARTA // Omicidio “Dino” Carta, la famiglia rompe il silenzio: “Chi sa parli”
15 Aprile 2026 - ore  11:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Provincia di Foggia, nominata la commissione per la Consigliera di Parità

CONSIGLIERA PARITA' Provincia di Foggia, nominata la commissione per la Consigliera di Parità

Tre componenti interni valuteranno i candidati alla selezione. Nove le domande presentate, nessun compenso previsto.

PROVINCIA FOGGIA, PH SQ

PROVINCIA FOGGIA, PH SQ

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Foggia // Politica //

FOGGIA – È stata nominata la commissione incaricata di valutare le candidature per la designazione della Consigliera o del Consigliere di Parità della Provincia di Foggia, figura chiave per la promozione delle pari opportunità nel mondo del lavoro.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Risorse Umane Giuseppe Diella, arriva al termine della fase di raccolta delle domande, che si è chiusa lo scorso 4 marzo con nove candidature pervenute.

La commissione sarà composta da tre figure interne all’Ente: il dirigente del Servizio Civile e Politiche Sociali Luciano Follieri, con funzione di presidente, affiancato dalle funzionarie Milena Sabrina Macchia e Immacolata Pia Augelli.

Il compito dell’organismo sarà quello di esaminare i curricula, verificare il possesso dei requisiti e valutare in particolare l’esperienza maturata in materia di lavoro femminile e pari opportunità. Non si esclude anche la possibilità di colloqui motivazionali con i candidati.

Al termine dei lavori, la commissione redigerà un verbale con l’elenco degli idonei, che sarà trasmesso al Presidente della Provincia per la designazione finale.

L’incarico, come previsto dall’avviso pubblico, non comporta alcun compenso per i componenti della commissione, trattandosi di dipendenti che operano nell’ambito delle proprie funzioni.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO