FOGGIA – È stata nominata la commissione incaricata di valutare le candidature per la designazione della Consigliera o del Consigliere di Parità della Provincia di Foggia, figura chiave per la promozione delle pari opportunità nel mondo del lavoro.

Il provvedimento, firmato dal dirigente del Settore Risorse Umane Giuseppe Diella, arriva al termine della fase di raccolta delle domande, che si è chiusa lo scorso 4 marzo con nove candidature pervenute.

La commissione sarà composta da tre figure interne all’Ente: il dirigente del Servizio Civile e Politiche Sociali Luciano Follieri, con funzione di presidente, affiancato dalle funzionarie Milena Sabrina Macchia e Immacolata Pia Augelli.

Il compito dell’organismo sarà quello di esaminare i curricula, verificare il possesso dei requisiti e valutare in particolare l’esperienza maturata in materia di lavoro femminile e pari opportunità. Non si esclude anche la possibilità di colloqui motivazionali con i candidati.

Al termine dei lavori, la commissione redigerà un verbale con l’elenco degli idonei, che sarà trasmesso al Presidente della Provincia per la designazione finale.

L’incarico, come previsto dall’avviso pubblico, non comporta alcun compenso per i componenti della commissione, trattandosi di dipendenti che operano nell’ambito delle proprie funzioni.