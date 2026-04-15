Edizione n° 6037

BALLON D'ESSAI

SANITA' PUGLIESE // Sanità pugliese, Perrini: “Operatori del 118 esclusi dai 44 milioni per i pronto soccorso”
15 Aprile 2026 - ore  11:21

CALEMBOUR

OMICIDIO CARTA // Omicidio “Dino” Carta, la famiglia rompe il silenzio: “Chi sa parli”
15 Aprile 2026 - ore  11:36

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Attualità // Si intitola “ALL’OMBRA DI LONDRA” il nuovo singolo di DI ALE, al secolo Alessia di Biase

ALESSIA DI BIASE Si intitola “ALL’OMBRA DI LONDRA” il nuovo singolo di DI ALE, al secolo Alessia di Biase

Dopo 17 mesi dal suo ultimo singolo, intitolato Vuoto di Legge, DI ALE uscirà con ALL'OMBRA DI LONDRA

Si intitola "ALL'OMBRA DI LONDRA" il nuovo singolo di DI ALE, al secolo Alessia di Biase

Si intitola "ALL'OMBRA DI LONDRA" il nuovo singolo di DI ALE, al secolo Alessia di Biase

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
15 Aprile 2026
Attualità //

Dopo 17 mesi dal suo ultimo singolo, intitolato Vuoto di Legge, DI ALE uscirà con ALL’OMBRA DI LONDRA, brano che sarà fuori ovunque Venerdì 17 Aprile 2026.

La Dr.ssa di Biase oltre ad essere cresciuta artisticamente con il nome d’arte DI ALE e con le sue canzoni è soprattutto una professionista sanitaria molto affermata nel campo logopedico in tutta la provincia di Foggia.

Da un anno circa il suo upgrade si chiama TV e quindi oltre ad essere Logopedista, Cantautrice e Performer sta riscuotendo diversi consensi come conduttrice televisiva a FOGGIA TV, con la rubrica musicale denominata Tra Palco e Realtà, unica trasmissione che promuove esclusivamente artisti di Foggia e della sua provincia.

Di cosa parla ALL’OMBRA DI LONDRA? Ce lo spiega direttamente l’Artista: “Trovare il proprio posto nel mondo è senza dubbio l’aspirazione di molti giovani, che purtoppo lo trovano a fatica. Sacrifici, studi, impegno spesso non hanno un corrispettivo nella vita lavorativa e molti, forse troppi, decidono di trovare la propria strada lontano dalle proprie radici. E quelle radici, piene di punti interrogativi, sono quasi come un’ancora, pesante, paralizzante mentre l’aria fresca di chi respira la propria vita è lontana.. lontana nazioni. All’Ombra di Londra nasce per riassumere questo dualismo tra realizzazione personale e identità territoriale: la mia protagonista vola in Inghilterra ormai stanca della sua instabilità, si realizza e cerca di dimostrare quanto la sua ambizione sia stata finalmente realizzata nonostante il timore e le preoccupazioni da parte della sua famiglia, con cui si tiene costantemente in contatto.

E tu, lo chiameresti coraggio o follia?

Ah, e lo so che te lo stai chiedendo: è una storia vera.”

Questo brano oltre ad essere dedicato ad Ilaria, la sister di DI ALE, porta i colori della sua Città ed è un messaggio soprattutto rivolto a tutti i Foggiani che lavorano lontano dalle loro radici, dagli affetti più cari ma anche a coloro che hanno avuto il coraggio di restare, di vivere, lavorare ed amare a Foggia.

ALL’OMBRA DI LONDRA, già Finalista al Roma Music Festival nel 2022, ha ricevuto giusta Segnalazione come riconoscimento Musical-Letterario al Premio Lunezia nel 2024, inerente al contributo testuale della sua opera.

LA PRODUZIONE di DI ALE

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Casino non AAMS
Casino online non AAMS
Casino online non AAMS

“Chi desidera vedere l'arcobaleno, deve imparare ad amare la pioggia.” (Paulo Coelho)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO