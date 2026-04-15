Si intitola "ALL'OMBRA DI LONDRA" il nuovo singolo di DI ALE, al secolo Alessia di Biase

Dopo 17 mesi dal suo ultimo singolo, intitolato Vuoto di Legge, DI ALE uscirà con ALL’OMBRA DI LONDRA, brano che sarà fuori ovunque Venerdì 17 Aprile 2026.

La Dr.ssa di Biase oltre ad essere cresciuta artisticamente con il nome d’arte DI ALE e con le sue canzoni è soprattutto una professionista sanitaria molto affermata nel campo logopedico in tutta la provincia di Foggia.

Da un anno circa il suo upgrade si chiama TV e quindi oltre ad essere Logopedista, Cantautrice e Performer sta riscuotendo diversi consensi come conduttrice televisiva a FOGGIA TV, con la rubrica musicale denominata Tra Palco e Realtà, unica trasmissione che promuove esclusivamente artisti di Foggia e della sua provincia.

Di cosa parla ALL’OMBRA DI LONDRA? Ce lo spiega direttamente l’Artista: “Trovare il proprio posto nel mondo è senza dubbio l’aspirazione di molti giovani, che purtoppo lo trovano a fatica. Sacrifici, studi, impegno spesso non hanno un corrispettivo nella vita lavorativa e molti, forse troppi, decidono di trovare la propria strada lontano dalle proprie radici. E quelle radici, piene di punti interrogativi, sono quasi come un’ancora, pesante, paralizzante mentre l’aria fresca di chi respira la propria vita è lontana.. lontana nazioni. All’Ombra di Londra nasce per riassumere questo dualismo tra realizzazione personale e identità territoriale: la mia protagonista vola in Inghilterra ormai stanca della sua instabilità, si realizza e cerca di dimostrare quanto la sua ambizione sia stata finalmente realizzata nonostante il timore e le preoccupazioni da parte della sua famiglia, con cui si tiene costantemente in contatto.

E tu, lo chiameresti coraggio o follia?

Ah, e lo so che te lo stai chiedendo: è una storia vera.”

Questo brano oltre ad essere dedicato ad Ilaria, la sister di DI ALE, porta i colori della sua Città ed è un messaggio soprattutto rivolto a tutti i Foggiani che lavorano lontano dalle loro radici, dagli affetti più cari ma anche a coloro che hanno avuto il coraggio di restare, di vivere, lavorare ed amare a Foggia.

ALL’OMBRA DI LONDRA, già Finalista al Roma Music Festival nel 2022, ha ricevuto giusta Segnalazione come riconoscimento Musical-Letterario al Premio Lunezia nel 2024, inerente al contributo testuale della sua opera.

LA PRODUZIONE di DI ALE