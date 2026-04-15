Il Comune di Manfredonia avvia la distribuzione delle risorse per il lavoro straordinario nel 2026. Con una determinazione dirigenziale è stata disposta la prima assegnazione del budget, pari a 17.478,40 euro, destinato ai diversi settori dell’Ente.
Il fondo complessivo ammonta a oltre 27mila euro, con una parte ancora da ripartire in una fase successiva.
Tra le voci principali figurano 10mila euro destinati al servizio per il rinnovo delle carte d’identità, segno di un’intensa attività amministrativa, oltre a risorse per polizia municipale, servizi sociali, lavori pubblici e uffici finanziari.
Ogni dirigente sarà responsabile della gestione del proprio budget, autorizzando le ore straordinarie e liquidando i compensi al personale.
1 commenti su "Straordinari: assegnati 17mila euro ai settori del Comune di Manfredonia"
Pùre lu straurdenarie? A pdete ngùle. Li telecamere…