A Vico del Gargano si prepara l’edizione 2026 della Festa della Madonna del Carmine, uno degli appuntamenti più attesi del territorio, capace di intrecciare devozione religiosa, tradizione popolare e grandi eventi musicali.

Il programma religioso inizierà con il Novenario dal 7 luglio, momento di preparazione spirituale che accompagnerà la comunità fino ai giorni clou della festa. Il cuore dei festeggiamenti sarà la tre giorni dal 16 al 18 luglio 2026, che trasformerà il centro garganico in un punto di riferimento per fedeli, cittadini e visitatori.

Il 16 luglio si terrà la solenne processione in onore della Madonna del Carmine, mentre nelle giornate del 16 e 17 luglio saranno protagoniste anche le tradizionali bande musicali, con il Gran Complesso Bandistico Città di Lanciano e la Banda di Vico del Gargano, da sempre elemento identitario della festa.

Il programma civile culminerà il 18 luglio 2026 con il concerto di Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte nello spettacolo “La nostra storia”, un omaggio ai grandi successi dei Matia Bazar pensato per una serata di musica e partecipazione collettiva.

Il priore della Confraternita dei Carmelitani Scalzi, Michele Azzarone, ha sottolineato il valore dell’iniziativa.

«Siamo particolarmente lieti di poter presentare un programma che anche quest’anno unisce il valore religioso della festa a momenti di grande partecipazione popolare e culturale. Il Novenario dal 7 luglio, la processione solenne del 16 luglio, la presenza delle bande e il concerto del 18 luglio compongono un percorso che parla alla fede, alla tradizione e al senso di appartenenza della nostra comunità», ha dichiarato.

Azzarone ha evidenziato anche le difficoltà organizzative e l’impegno necessario per garantire il programma.

«Raggiungere questi risultati non è stato semplice. In un periodo in cui i costi degli spettacoli musicali sono sempre più elevati, è stato necessario un lavoro serio, attento e condiviso, portato avanti con responsabilità dalla Confraternita insieme al Comitato Festa», ha aggiunto.

Infine l’invito alla partecipazione.

«Rivolgiamo fin d’ora un invito caloroso a tutti a partecipare alla tre giorni del 16, 17 e 18 luglio, uno degli appuntamenti più importanti del territorio di Vico del Gargano. Saranno giorni speciali da vivere nella nostra comunità, anche come occasione per concedersi una breve o lunga vacanza in un luogo che sa mettere insieme fede, tradizione, mare e foresta», ha concluso.

La Confraternita dei Carmelitani Scalzi ha inoltre ringraziato il Comitato Festa e tutti i collaboratori coinvolti nell’organizzazione, mentre nei prossimi giorni saranno resi noti ulteriori dettagli del programma.

Lo riporta fuoriporta.info.