Di:









Redazione Stato@riproduzione riservata Mattinata, deferito titolare impresa calcestruzzi per smaltimento illecito rifiuti ultima modifica: da Mattinata – AGENTI del Comando Stazione di Cagnano Varano, in collaborazione con i forestali di Monte Sant’Angelo, hanno deferito all’autorità giudiziaria il rappresentante legale di un’impresa di calcestruzzi del luogo per smaltimento illecito di rifiuti speciali e perchè allestiva abusivamente un impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi al fine di vagliare le acque di lavaggio dal materiale di rifiuto costituito da conglomerato cementizio. Si fa riferimento all’agro di Mattinata, località “San Benedetto”.Redazione Stato@riproduzione riservata

Nota. Si informano i lettori che la testata giornalistica Statoquotidiano (www.statoquotidiano.it) è responsabile solo dei contenuti multimediali (video, foto etc) e dei testi presenti nella sezione "Articoli" e "Documenti". Non è in alcun modo responsabile dei contenuti e dei commenti presenti in tutte le sezioni del sito.