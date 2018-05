https://www.operapadrepio.it

Giovedì 24 e venerdi 25 maggio, a San Giovanni Rotondo, l’Hotel Centro di Spiritualità Padre Pio ospiterà un meeting internazionale dedicato al tema dell’emergenza da emorragia sub-aracnoidea a seguito della rottura di un aneurisma cerebrale. L’evento vedrà la partecipazione dei massimi esperti italiani ed europei, riuniti in un evento formativo multidisciplinare, presieduto da Vincenzo Monte, primario di Neurochirurgia, e Francesco Florio, direttore del Dipartimento Cardiologico Vascolare dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza. L’emorragia sub-aracnoidea è una patologia tempo-dipendente, con un’incidenza pari a circa 9 casi ogni 100.000 abitanti ogni anno ma il fronte sanitario, che si attiva all’occorrenza, è estremamente e pericolosamente eterogeneo. Infatti, sebbene oggi il trattamento endovascolare degli aneurismi rappresenti una metodica rapida, efficace, sicura e in continua evoluzione tecnologica, è necessario porsi come obiettivo la cooperazione endovascolare-chirurgica. Per questo motivo, il meeting sarà incentrato sul confronto tra le diverse professionalità medico-sanitarie riguardo le più moderne tecniche endovascolari, chirurgiche e intensivistiche necessarie per affrontare l’emergenza dell’emorragia sub-aracnoidea da rottura di aneurisma. L’evento formativo – accreditato per il rilascio di 11 crediti Ecm a medici di area interdisciplinare – è realizzato con il patrocinio di Associazione Europea di Società Neurochirurgiche, Società Italo Europea di Radiologia Interventistica (IESIR), Associazione Italiana di Neuroradiologia Diagnostica e Interventistica e Società dei Neurologi, Neurochirurghi e Neuroradiologi Ospedalieri (SNO). “Aneurysmal Stroke Meeting Puglia 2018” a Casa Sollievo ultima modifica: da

