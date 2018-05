Bando ‘S’illumina’: vince Francesca Brancati

Di:

Manfredonia, 15 maggio 2018. Si è tenuta ieri nella sede del Coworking Smart Lab la conferenza stampa di presentazione dell’opera vincitrice del bando ‘S’illumina 2017’: copia privata per i giovani di SIAE; ‘E Se restassi’ di Francesca Brancati, edito da ‘Andrea Pacilli editore’ risulta vincitore del bando posizionandosi al secondo posto nella categoria ‘Traduzione e distribuzione all’estero’ nell’ambito ‘Libro e letteratura’.

Si tratta di un progetto totalmente made in Manfredonia che ha visto unirsi le sinergie di professionisti locali per di più under 35 di vari settori, a partire dall’autrice del libro Francesca Brancati, a Matteo Gentile Ceo e cofounder di Coworking Smart Lab, Matteo Palumbo coordinatore del team di lavoro Coworking Smart Lab e Andrea Pacilli editore sipontino.

L’opera sarà tradotta in francese e tedesco e sarà distribuita con presentazioni in Svizzera-Francia-Germania e canali di ‘Messaggerie Spa’ oltreché stampata in 500 copie cartacee e disponibile come ebook; presto anche la creazione di un sito web a supporto delle attività connesse allo sviluppo del bando.

“Tutto questo è cominciato per caso, ho ripreso il libro nel cassetto che avevo iniziato a scrivere come diario 12 anni fa e ho deciso di non tenerlo più per me ma di farlo conoscere ad altri; ci ho creduto fin dall’inizio in questo progetto come in tutto quello che faccio anche se non avrei mai pensato di vincere questo importante bando. Mi accorgo sempre più, andando in giro per l’Italia a presentare il mio libro, di quanto la gente abbia bisogno di leggere storie vere ed io credo che il punto di forza di ‘E se restassi’ è proprio di essere un libro sincero, senza retorica”, le parole di un’emozionata Francesca Brancati.

A cura di Libera Maria Ciociola,

Manfredonia 15 maggio 2018