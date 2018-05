Colpo da quasi 5 milioni sull’A14. Fermata la “banda del terrore”

Fonte Corriere Adriatico

Ancona. "Si sono concluse le indagini sulla rapina al portavalori della Fitist avvenuta ad Ancona nel settembre del 2015 che fruttò un bottino di 4.7 mil di euro. A conclusione dell'attività investigativa, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona ha disposto 8 perquisizioni domiciliari in provincia di Foggia a carico degli indagati ritenuti gli esecutori materiali della rapina consumata lungo la tratta autostradale Ancona Sud-Loreto, che vide il conseguente blocco della circolazione stradale con una sparatoria e l'incendio dei veicoli utilizzati dai rapinatori. Un vero e proprio commando militare la cui identità dei responsabili è stata capillarmente ricostruita giorno dopo giorno dagli investigatori della Squadre Mobili di Ancona, coordinati dal Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, dopo oltre due anni di intense e articolate indagini che hanno visto coinvolto poliziotti e mezzi in diversi fronti ed aree del territorio nazionale".

