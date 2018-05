Donato Inglese: la VAR, l’arbitraggio e il web (Foto – VIDEO)

DONATO INGLESE CON CARMEN PALMA (BAR BUCCINO - MANFREDONIA)

Manfredonia, 15 maggio 2018. Donato Inglese, star del web foggiana, ogni settimana intrattiene i suoi followers con un canale YouTube e il suo profilo Facebook. La sua specialità? Ovviamente il calcio, con i suoi commenti sulle ultime novità del campionato. Inglese, grazie al suo largo bacino d’utenza, è anche

approdato in televisione. Musicista, ma anche l’esperienza di arbitraggio alle spalle: che cosa ne penserà della VAR e di come è andato quest’ultimo campionato? Fotogallery, video – intervista, con Carmen Palma.

Si ringrazia il “Bar Buccino” di Via Tribuna, 95 a Manfredonia, per la gentile disponibilità. FOTOGALLERY





A cura di Carmen Palma,

Manfredonia 15 maggio 2018

