GABRIELE TARANTO

San Severo. All’indomani dell’inaugurazione del Reparto Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale”, istituito con decreto del Capo della Polizia, del 14 febbraio 2018, il Segretario provinciale dell’Ugl Foggia Gabriele Taranto esprime “soddisfazione per un traguardo di eccezionale spessore capace di rappresentare per San Severo e la Capitanata un importante tassello, disponendo di un organico di ben 72 operatori e un parco auto di 22 autovetture operanti prevalentemente nella Provincia di Foggia”. “Adesso – aggiunge il sindacalista – il cambio di passo dei cittadini dovrà far crollare il muro di omertà per aiutare concretamente le Forze dell’Ordine.” Segreteria provinciale Ugl Foggia

Foggia, 15 maggio 2018 Inaugurazione Reparto anticrimine. Taranto “Ora far crollare muro omertà” ultima modifica: da

