Manfredonia, Consiglio approva programma incarichi di collaborazione autonoma

Manfredonia, 15 maggio 2018. Con recente delibera, il Consiglio comunale di Manfredonia ha approvato il programma annuale degli incarichi di collaborazione autonoma, in riferimento ai diversi settori dell’Ente che potranno essere stipulati nel corso dell’anno solare 2018, in linea con le attività istituzionali stabiliti dalla legge ed il programma amministrativo del Sindaco, da definire operativamente in seguito all’approvazione del bilancio di previsione

e al conseguente PEG e piano degli obiettivi 2018:

– collaborazioni finalizzate alla predisposizione degli atti utili alla realizzazione di progetti richiedenti alta specializzazione e/o attività di supporto ovvero atti necessari per la partecipazione a bandi che finanzino, anche con risorse extra comunali, iniziative di interesse pubblico, realizzazione di programmi e progetti in materia istituzionale, culturale, sociale, economica e produttiva;

– supporto in materia di sicurezza del lavoro e nell’ambito della complessa gestione;

– collaborazioni in materia di lavori pubblici, manutenzione, edilizia ed urbanistica, anche legate alla risoluzioni di problematiche particolarmente complesse inerenti le procedure di appalto ovvero la risoluzione di questioni tecniche o legali a tale ambito collegate, con particolare riferimento alle seguenti figure e tematiche:

– esperto pianificatore per supporto al RUP del PUG;

– esperto forestale per le aree industriali

– figure varie necessarie all’adeguamento del ponte di Via Cervaro;

– accatastamento e ricognizione dei polder di Siponto;

– collaborazioni per resa di servizi o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano strutture deputate a tali attività e sempreché manchi qualsiasi facoltà discrezionale dell’amministrazione;

– collaborazione in materia ambientale e paesaggistica.

E’ stato individuato per il corrente esercizio un limite alla spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, nella misura di € 184.551,60 e di € 26.930,50 per le collaborazioni coordinate e continuative.

Gli importi per le collaborazioni di cui al punto precedente saranno fissati in sede di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio in corso e relativo PEG, in ossequio alle vigenti normative in materia e che, nelle more della sua approvazione, il limite massimo di spesa risulta fissato nella gestione provvisoria dell’esercizio 2018.

“Potranno comunque essere affidati incarichi non previsti nel suddetto programma qualora già previsti in altri piani e/o programmi approvati dal Consiglio comunale o che siano necessari all’acquisizione di servizi o adempimenti obbligatori per legge ovvero per il patrocinio o la rappresentanza in giudizio dell’Ente, nonché quelli disciplinati dal Codice dei contratti pubblici, previo accertamento dell’assenza di strutture o uffici a ciò deputati ovvero di professionalità interne all’ente”.

“L’affidamento dei suddetti incarichi compete agli organi gestionali i quali vi rovvederanno nel rispetto della disciplina generale e delle specifiche disposizioni previste nel Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi”.

