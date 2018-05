“Ok reparto prevenzione crimine. Ora le denunce dei cittadini”

Di:

Foggia. L’inaugurazione del Reparto di Prevenzione Crimine “Puglia Settentrionale” nella Città di San Severo costituisce un altro prezioso tassello nell’incisiva azione di contrasto al grave fenomeno criminale in Capitanata, che lo Stato sta portando avanti con grande determinazione. Non passa giorno che le cronache quotidiane non raccontino di brillanti operazioni, estese all’intero territorio provinciale, che portano all’individuazione di attività illecite, spesso gestite da organizzazioni criminali.

Ma non basta: accanto a questa energica azione condotta da forze dell’ordine, magistratura inquirente e prefettura, occorre ora una maggiore collaborazione da parte di noi cittadini. Evidenziava Paolo Borsellino che la lotta alla mafia non è un qualcosa che può essere demandata esclusivamente allo Stato, ma dev’essere innanzitutto un movimento culturale che abitui tutti a sentire la bellezza del fresco profumo della libertà, che si oppone al puzzo del compromesso morale, dell’indifferenza, della contiguità e quindi della complicità.

Usura ed estorsioni stanno diventando fenomeni sempre più sommersi, le organizzazioni criminali che controllano il racket cambiano il loro modus operandi con forme meno dirette ed evidenti, ma spesso le vittime continuano a tacere e a non denunciare. Anche quando le indagini accertano la responsabilità di usurai ed estorsori, le vittime si ostinano a tacere o a minimizzare anche a rischio di affrontare imputazioni per favoreggiamento. L’attività delle forze di polizia produce così risultati più limitati rispetto a quelli che potrebbe produrre in presenza di una più intensa collaborazione da parte delle vittime.

Ma c’è di più. Il commissario straordinario del governo antiusura ed antiracket ha appena reso noti i dati relativi all’attività del comitato di solidarietà relativa all’anno 2017: a livello nazionale sono stati elargiti, tra mutui ed elargizioni, ben 18 milioni di euro alle vittime di usura ed estorsione a titolo di risarcimento per i danni patiti, una cifra doppia rispetto a quella dell’anno precedente. Una ragione in più per denunciare.

La posta in palio è ben più alta di quanto possa sembrare, in quanto è in gioco il futuro delle nuove generazioni e lo sviluppo economico, sociale e culturale di questa terra.

Foggia, lì 14 maggio 2018

Il presidente Ing. Giuseppe Cavaliere