Sarà la Puglia ad ospitare il primo spazioporto italiano di Virgin Galactic per i voli interstellari. Lo scalo, la cui costruzione nella Penisola era stata annunciata lo scorso anno, sorgerà nella zona di Taranto-Grottaglie, dove si trova l’aeroporto Marcello Arlotta. L’Enac ha reso noto di aver concluso l’iter di analisi per trovare la location più adatta. Il primo volo, riporta Repubblica.it, potrebbe essere operato nel 2020. Fonte https://www.ttgitalia.com In Puglia lo spazioporto italiano per i turisti delle stelle ultima modifica: da

