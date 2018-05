Reparto Prevenzione Crimine. Miglio dedica a Luisa Fantasia e Stella Costa

Di:

San Severo, 15 maggio 2018. Si è tenuta questa mattina la cerimonia di inaugurazione della nuova sede del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale ubicato in San Severo, in una immobile messo a disposizione dal Comune in Via Guareschi.

Alla cerimonia, cui hanno assistito tanti concittadini e diverse scolaresche con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, hanno presenziato il Ministro dell’Interno Marco Minniti, l’on. Rosi Bindi, già Presidente della Commissione Parlamentare Anti Mafia, il Capo della Polizia Prefetto dott. Franco Gabrielli, il dott. Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia, il Prefetto dott.ssa Iolanda Rolli, Commissario del Governo per l’immigrazione e l’integrazione del Comune di Manfredonia. A fare gli onori di casa, oltre al Sindaco avv. Francesco Miglio, alla Giunta Municipale, ai consiglieri comunali, sono stati il Prefetto di Foggia dott. Massimo Mariani, il Questore di Foggia dott. Mario Della Cioppa, il Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Settentrionale Vice Questore Aggiunto dott.ssa Daniela Di Fonzo. Presenti i comandanti di tutte le forze di Polizia della Provincia di Foggia, parlamentari ed esponenti politici di respiro provinciale, regionale e nazionale, tanti Sindaci della Provincia.

Il Capo della Polizia Prefetto Gabrielli ha voluto sottolineare l’importanza del Reparto in un territorio che ha mostrato nel passato lontano e recente elevati episodi criminosi, ricordati anche dal Ministro Minniti: “Avevamo detto che la risposta ci sarebbe stata e sarebbe stata durissima, la nostra presenza qui, quella dello Stato, si è ulteriormente e decisamente rafforzata, forse in passato era stata sottovalutata l’impronta criminale in questo territorio. Si deve anche al Sindaco di San Severo Francesco Miglio, alla sua Giunta, al Consiglio Comunale, a tutta la comunità, questa istituzione, ricordo bene che nel febbraio del 2017 il Sindaco aveva rappresentato le necessità di questo territorio che invocava legalità e sicurezza, poi l’episodio nella vicina San Marco in Lamis: il 10 agosto del 2017 c’era il rischio di fare qui solo la cosiddetta passerella, invece abbiamo portato i fatti e la giusta e dovuta attenzione”.

Toccante l’intervento del Sindaco Miglio: “Dedico questa giornata a due figlie della nostra città, vittime innocenti della delinquenza. A Luisa Fantasia, moglie di un carabiniere che indagava su trafficanti di droga, barbaramente uccisa nella propria abitazione nel 1975 a Milano, oggi sono presenti il marito e la figlia che era con la mamma quel giorno. E poi a Stella Costa, dodicenne ragazzina ammazzata da un proiettile vagante per strada, durante una sparatoria tra malfattori. Due vittime innocenti, come gli agricoltori di San Marco, non ci dovranno più essere simili episodi da noi, grazie al Ministro Minniti per l’attenzione e la fiducia verso la nostra provincia, il Reparto Prevenzione Crimine rappresenta un traguardo importante tagliato da tutta la gente perbene di San Severo, scesa in massa in piazza nel marzo del 2017 per chiedere legalità e sicurezza”.

Redazione StatoQuotidiano.it