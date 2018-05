Ricorso International Factors Italia, Comune si oppone

Di:

Manfredonia, 15 maggio 2018. Con recente atto, la Giunta comunale ha autorizzato il sindaco a proporre opposizione al decreto ingiuntivo promosso dalla International Factors Italia S. p. A., del 22.03.2018 dinanzi al Tribunale di Foggia, con affidamento all’Avv. Teresa Totaro, dell’Avvocatura Comunale, dell’incarico di rappresentare e difendere l’Ente.

I fatti

A seguito di ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla International Factors Italia S. p. A., per il tramite della procuratrice speciale e mandataria, Banca Farmafactoring SP.A, rappresentata e difesa dall’Avv. Sarti Pietro Davide, il Tribunale di Foggia ha emesso un decreto ingiuntivo con cui ha ingiunto al Comune di Manfredonia di pagare in favore della citata Società, Cessionaria dei crediti rinvenienti dalla erogazione di energia elettrica e/o gas naturale di Edison Energia S. p. A., la somma di € 227.233,38, oltre interessi di mora maturati e maturandi sino all’effettivo soddisfo, oltre alle spese di procedura nella misura di € 2.135,00, per onorari, € 406,50 per esborsi, oltre c.n.a.p.f. ed i.v.a. come per legge, oltre alle successive e occorrente, nel termine di 40 gg. dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Con nota del 16.04.2018 l’Ufficio Legale ha chiesto al Dirigente del 4° Settore ed al Dirigente del 5° Settore di verificare l’esistenza di motivi per proporre opposizione entro i 40 gg., oltre a tutta la documentazione in possesso comprovante l’avvenuto pagamento delle fatture oltre ad altre cause ostative al pagamento, in caso contrario si invitava a provvedere al relativo pagamento, al fine di evitare ulteriori spese.

Con successive note, i Settori interessati hanno esplicitato i motivi di opposizione, atteso l’avvenuto pagamento di parte delle fatture oggetto di decreto ingiuntivo, l’avvenuta contestazione di altre fatture, la non debenza degli interessi moratori, ed avendo l’amministrazione denegato il consenso alla cessione dei crediti della Edison.

In seguito la deliberazione di procedere all’opposizione in giudizio.

