CARABINIERI TENENZA VIESTE - COMANDO COMPAGNIA MANFREDONIA (IMMAGINE D'ARCHIVIO)

Foggia, 15 maggio 2018. Tragedia nel pomeriggio a Vieste, in seguito al suicidio di un 59enne. Da raccolta dati, a recuperare il corpo dell’uomo sono stati i militari della Tenenza dei Carabinieri di Vieste, appartenente al Comando Compagnia di Manfredonia. L’uomo è di nazionalità straniera, dimorante regolarmente nel posto. Non si conosco al momento ulteriori dettagli. Redazione StatoQuotidiano.it Tragedia a Vieste, suicida 59enne ultima modifica: da

