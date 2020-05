Asl Foggia, dimissioni Nigri. Barone “Cosa è successo di così grave?”

, 15 maggio 2020. “Cosa sia successo di così grave da spingere il direttore sanitario della Asl di Foggia il dottor Antonio Nigri a firmare le sue dimissioni e lasciare la Asl nella bufera di un’emergenza non ancora superata, non è dato sapere. Nè sappiamo cosa accadrà adesso che il dg Piazzolla ha rigettato le sue dimissioni. Tanti i dubbi, ma su un aspetto siamo certi: a fare le spese di tutto questo sarà ancora una volta la sanità foggiana”, lo dichiara la capogruppo del M5Sdopo le dimissioni del direttore sanitario della Asl di Foggia il dottor Antonio Nigri, rigettate questa mattina dal direttore generale della Asl di Foggia Vito Piazzolla.

“Una notizia che arriva nel momento meno opportuno per la sanità della provincia pugliese più colpita dal Coronavirus – spiega la consigliera – e che ancora oggi fa i conti con l’emergenza: i reparti non sono ancora pronti a gestire l’ordinario e per tante patologie, i pazienti aspettano di poter riprendere le visite e i controlli. Non solo, la Asl di Foggia fa i conti con indagini in corso e si aspetta ancora chiarezza sul concorso per OSS, in balia dei ricorsi di centinaia di candidati. I cittadini hanno il diritto di avere risposte e sapere cosa accade alla Asl. Tre direttori sanitari in due anni ci sembrano sinceramente troppi. Vorremmo capire cosa sia successo in questi 13 mesi, perchè tanto è passato dalla nomina di Nigri, per spingerlo a dimettersi neanche a metà mandato. Una richiesta che avremmo voluto ieri sera fosse fatta anche da Emiliano, che invece si è limitato a chiedergli di ripensarci. In un momento come questo ci si dovrebbe concentrare solo sull’emergenza Covid e sull’assistenza territoriale e ospedaliera, non su altre questioni che rischiano di peggiorare una situazione già molto seria. Serve avere rispetto nei confronti dei cittadini e di tutti coloro che hanno fronteggiato l’emergenza sanitaria in prima linea”.