Bancarotta fraudolenta, in carcere imprenditore foggiano

(CN24TV.IT) È. L’uomo, C.D., 60enne, è finito in carcere perché raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare, eseguita dai militari della Guardia di Finanza di Bologna, in collaborazione con il Comando Provinciale di Foggia, su richiesta del GIP del locale Tribunale,Nell’operazione di questa mattina, denominata, il gip ha inoltre denunciato altre 4 persone e ha disposto il sequestro dei beni e le disponibilità finanziarie per. Sono state sequestrate inoltree somme fino all’ammontare di, qualedi, ed ilper equivalente difino all’ammontare di € 1.075.952, pari al valore delle somme sottratte al pagamento delle imposte. Fonte: cn24tv.it