Cagnano. Divieto consumo e vendita MBV: atto notificato a 12 legali rappresentanti Coop

, 15 maggio 2020. Sonoi legali rappresentanti di Società e/o Cooperative (11 con sede a, 1 a) interessante dalla notifica di un provvedimento dell’ASL Foggia – Dipartimento di Prevenzione – Servizio Veterinario Area “B” Area Nord -, con data 11.05.2020, ed oggetto “Ordinanza: provvedimento di divieto temporaneo e cautelativo della raccolta, della commercializzazione e dell’immissione al consumo diretto di MBV”. Vale a dire: molluschi bivalvi (Mitilus Galloprovinicialis)”.

Come riporta l’Asl Foggia, il provvedimento, segue “il rapporto di prova (..) dell’08.05.2020 rilasciato dall’IZS di Puglia e Basilicata di Foggia, dal quale risulta che i Molluschi Bivalvi (Mitilus Galloprovinicialis), prelevati in data 24 aprile 2020 (..) presso la zona di produzione S.A. 2.1, sita nella zona di mare prospiciente Marina di Lesina e Capojale del Comune di Cagnano Varano, sono risultati non conformi per la presenza di biotossine algali liposolubili D.S.P. (Diarrhetic Shellfish Poisoning) Acido Okadaico e derivati in misura di 267 microg/Kg”. “La mancata adozione di provvedimenti cautelativi può risultare pregiudizievole per la salute pubblica”, è scritto nel provvedimento dell’ASL Foggia.

Da qui la notifica del “divieto temporaneo e cautelativo della raccolta, della commercializzazione e dell’immissione al consumo diretto di molluschi bivalvi allevati nella zona di produzione S.A. 2.1, sita nella zona di mare prospiciente Marina di Lesina e Capojale del Comune di Cagnano Varano”.

L’Asl ha richiesto naturalmente, con l’atto, di “mettere in atto le procedure di ritiro del prodotto rispettivamente raccolto e spedito, a far data dal prelievo dei campioni (24.04.2020)”.

Presto, e a disposizione, per una replica dei legali rappresentanti delle Società cooperative, per una comprensione oggettiva dei fatti.

