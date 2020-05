Calano attualmente positivi. Monte come Manfredonia: solo “6-10” casi

, 15 maggio 2020. Covid Puglia: restano bassi i numeri relativi alle positività al nuovo coronavirus. La Regione informa che oggi, venerdì 15 maggio 2020 in Puglia, sono stati registrati 2.110 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono risultati positivi 10 casi, così suddivisi: 1 nella Provincia di Bari; 0 nella Provincia Bat; 5 nella Provincia di Brindisi; 4 nella Provincia di Foggia; 0 nella Provincia di Lecce; 0 nella Provincia di Taranto.

Oggi non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 87.687 test. Sono 1.724 i pazienti guariti. 2.181 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.366 così divisi: 1.431 nella Provincia di Bari; 382 nella Provincia di Bat; 610 nella Provincia di Brindisi; 1.121 nella Provincia di Foggia; 507 nella Provincia di Lecce; 275 nella Provincia di Taranto; 29 attribuiti a residenti fuori regione; 1 per il quale è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Un caso registrato nella provincia di Lecce nei giorni scorsi è stato eliminato dal database in quanto doppio. Il totale dei casi di Lecce passa così a 507. Pertanto, il numero dei casi totali e degli attualmente positivi è incrementato di 9 unità.

MAPPA ATTUALMENTE POSITIVI PROVINCIA DI FOGGIA (15.05.2020)

Foggia: +51 casi attualmente positivi.

San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Severo, Torremaggiore, Cerignola tra “21-50” casi attualmente positivi.

Lucera, Troia, Bovino > tra “11-20” casi attuali positivi.