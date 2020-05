De Bellis :“O si dà sostegno reale alle imprese o è solo un’operazione di facciata”

“Il Decreto Rilancio, al punto in cui si concede il contributo a fondo perduto per le aziende, prende in esame il fatturato del mese di aprile del 2019 e lo confronta con quello dello stesso periodo del 2020, precisando che l’accesso è consentito a chi ha avuto nell’ultimo periodo un calo di almeno i 2/3 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo criterio, però, non tiene conto di più situazioni”., critica in particolare questo passaggio del Decreto Rilancio, oltre ad essere in attesa di avere “linee guida chiare sul distanziamento sociale: cambiano i metri di distanziamento da un luogo all’altro come se questo virus si allargasse e si stringesse in base ai luoghi, ma questo è quello che sento dire da tutti gli amici in questi giorni”.

Sul parametro di riferimento “aprile” per il contributo a fondo perduto spiega: “Innanzitutto il periodo di chiusura delle aziende è iniziato dai primi di marzo e si è protratto fino ai primi di maggio per quasi tutte e, in secondo luogo, il ciclo delle fatturazioni non segue spesso una omogeneità mensile, soprattutto per quelle imprese che lavorano con appalti pubblici. Quindi, sarebbe probabilmente, più giusto e di ‘reale sostegno’ alle imprese che il calcolo debba far riferimento perlomeno alla media del periodo in cui le aziende sono state costrette alla chiusura loro malgrado”. De Bellis fa inoltre riferimento agli appalti pubblici e a i criteri che lo Stato adotta e richiede. “Altra ipotesi, potrebbe essere, come accade in tutti gli appalti pubblici, la media mensile del fatturato degli ultimi tre anni rapportato con la media mensile dei mesi di chiusura nel 2020. Questo mi sembra dato un reale contributo e spunto di riflessione più vicino alla realtà dei fatti, se poi si vogliono fare operazione di facciata non sappiamo che farcene, noi non siamo un negozio alimentare con un flusso più o meno continuo di vendita per cui hai una media costante. Alcune aziende rischiano di prendere 2mila euro e alcune con questi soldi, tipo la mia, possono fare una cena fra loro. O danno il contributo per ripartire veramente o è un’operazione di vacuità”.

L’ HGV Italia è un’azienda che si occupa di comunicazione e lavora con i musei, la tv, il cinema in tutta Italia: “Siamo aziende con responsabilità nei confronti delle banche, dei lavoratori, di un’azienda non valuti solo l’ultimo periodo come agli esami di maturità non valuti solo l’esame finale. Ho tre produzioni cinematografiche bloccate e i cantieri sono fermi da marzo, i musei non possono aprire e se aprono non è chiaro con quali criteri. Sono 8 i lavoratori in cassa integrazione che non hanno percepito finora nemmeno un euro, quando partiamo sui cantieri siamo anche 40-50 persone, compresi i lavoratori dello spettacolo”.