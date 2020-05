Falesie, vertenza tra i concessionari di Mattinatella e Comune

All’incontro odierno, programmato in chiusura della riunione interlocutoria tenutasi ieri 14 maggio per consentire ai Commissari e agli organi comunali preposti alla vigilanza e direzione dei lavori appaltati di consultare l’impresa appaltatrice, erano presenti oltre ai commissari e al loro consulente iDopo ampia e serrata discussione aperta dai sindacati i quali hanno chiesto a questo punto risposte concrete all’ente e non solo ipotesi di lavoro i commissari, sentiti i loro consulenti e il direttore tecnico dei lavori dell’impresa appaltatrice presente con delega dei legali rappresentanti e viste le analitiche istanze inoltrate formalmente da otto concessionari, in accordo con le organizzazioni sindacali, i commissari hanno assunto formalmente impegno. Cioè rilasciare le aree completate dai lavori eseguiti a regola d’arte e collaudati ai fini della sicurezza a date scaglionate nel tempo, a seconda delle diverse esigenze mostrate dai singoli concessionari a partire dal 6 giugno 2020 e fino a non oltre il 15 giugno 2020 giorno entro il quale hanno garantito che la falesia sarà stata messa tutta in sicurezza, privata di ogni e qualsiasi rischio idrogeologico e l’attività turistica potrà essere svolta regolarmente dai gestori i quali saranno legittimati, in virtù delle assicurazioni ricevute, a predisporre il rimontaggio delle strutture divelte e la prenotazione dei tanti lavoratori stagionali.

A questo punto non c’è che da aspettare che i commissari, i quali non hanno ritenuto di stendere un verbale perché ritenuto non rituale, siano coerenti con gli impegni presi ed emettano entro pochi giorni, gli atti amministrativi conseguenziali. Se così sarà decine di lavoratori potranno respirare e la tragedia socio-economica annunciata potrà dirsi definitivamente gettata alle spalle

Franco Granata, per Confesercenti

Miky de Finis, per Con.Fail

Rino de Martino, per ConfimpresaItaliaPuglia