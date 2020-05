Foggia, ferimento fratelli Calabrese: in carcere 78enne

Foggia, 15 maggio 2020. Come anticipato, nella tarda serata di ieri 14 maggio, gli agenti della Squadra Mobile di Foggia hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto disposto dalla Procura della Repubblica di Foggia nei confronti di un soggetto di anni 78, gravemente indiziato del reato di duplice tentato omicidio ai danni di

I FATTI. In particolare, alle ore 19:50 circa, giungeva presso la Sala Operativa della Questura di Foggia una segnalazione circa la presenza di due persone attinte da colpi d’arma da fuoco in via Occidentale altezza civico n. 28. Le vittime, due fratelli, venivano trasportati presso il locale Pronto Soccorso, entrambi in codice rosso, il primo attinto da 4 colpi di pistola in più parti del corpo, il secondo attinto da un colpo alla gamba destra, dimesso nella serata di ieri con una prognosi di 25 giorni.

L’attività investigativa svolta nell’immediatezza del fatto dagli operatori della Squadra Mobile coordinata dal Pubblico Ministero della Procura di Foggia, dott.ssa Bray, intervenuta sul posto, consentiva di acquisire nell’immediatezza gravi e convergenti elementi probatori, supportati da riscontri testimoniali, nei confronti di Benito Insalata, classe 1942, incensurato, inquadrando la fattispecie in contesti non riconducibili a fenomenologie di criminalità organizzata. Il soggetto a seguito di litigio verbale avvenuto nella serata di ieri per futili motivi con le due vittime, estraeva una pistola cal. 7.65 marca Beretta mod. 70, legalmente detenuta, esplodendo diversi colpi all’indirizzo dei precitati fratelli foggiani, dandosi successivamente alla fuga con la propria autovettura. In seguito all’attività di ricerca, prontamente attivata, il soggetto si presentava in Questura e unitamente al suo legale, consegnava l’arma con cui, verosimilmente, aveva poco prima sparato.

Il decreto di fermo di indiziato di delitto veniva eseguito nella tarda notte dagli investigatori della Squadra Mobile di Foggia, associando l’uomo, ultimate le formalità di rito, nel carcere di Foggia.