Foggia, ferisce due fratelli: 78enne si è costituito in Questura

, 15 maggio 2020. Un pensionato 78enne, Benito Insalata, si è costituito stamani in Questura a Foggia, accompagnato dal proprio legale. L’uomo, come riporta Repubblica, è l’autore del ferimento dei fratelli Antonio e Vito Calabrese, rispettivamente di 58 e 48 anni. Come riportato ieri da StatoQuotidiano , i fatti sono avvenuti in via Occidentale, nei pressi di Piazza Villani. Sul posto gli agenti della Squadra Volanti della Questura die della Scientifica.

Come riporta Repubblica, “i due fratelli non sono in pericolo di vita: Antonio è stato colpito alla bocca e al femore, Vito invece ad una gamba. Il pm della procura di Foggia Roberta Bray ha emesso un decreto di fermo nei confronti del 78enne con l’accusa di tentato duplice omicidio aggravato dai futili motivi e porto illegale di arma da fuoco. Il pensionato era in evidente stato confusionale”.

fotogallery enzo maizzi