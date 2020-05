Foggia, omicidio Piserchia. Cassazione: inammissibili ricorsi di Riccio

, 15 maggio 2020. Condi recente pubblicazione (udienza svoltasi nel marzo 2020), la Corte diha dichiarato “inammissibili i ricorsi proposti da, nato a Foggia il 28/7/1984, contro la sentenza del 10/4/2019 della Corte di assise di appello di Bari, che aveva confermato la sentenza del G.i.p. del Tribunale di Foggia del 11/5/2018, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con la quale il citato Riccio era stato condannato, con la diminuente del rito, alla pena di quattordici anni e quattro mesi di reclusione in quanto riconosciuto colpevole – con le attenuanti generiche equivalenti all’aggravante dei futili motivi e alla contestata recidiva, reiterata e infraquinquennale (..) accertati in Foggia, il 26/8/2016, per avere cagionato la morte di Pompeo Piserchia colpendolo, con un coltello a serramanico, con sei fendenti, che lo avevano attinto, tra l’altro, all’emitorace sinistro, raggiungendo la parete cardiaca del ventricolo destro, nonché per avere portato fuori dalla propria abitazione un coltello a serramanico dotato di sistema di blocco”.

I fatti. “Secondo quanto accertato in sede di merito, in data 26/8/2016 Pompeo Piserchia e Donato Alberto Riccio avevano dato luogo a una violenta lite, preceduta da alcuni screzi tra i due per motivi riguardanti l’utilizzazione degli spazi condominiali destinati al parcheggio delle autovetture; e nel corso di essa Piserchia era stato raggiunto, ad opera del rivale, da numerose ferite da arma da taglio, in seguito alle quali, poco dopo, era deceduto in ospedale. Nel corso dei ripetuti interrogatori, Riccio aveva sostenuto la tesi della legittima difesa, a suo dire scaturente dall’atteggiamento aggressivo assunto dallo stesso Piserchia, il quale aveva cercato di colpirlo con un coltello, scatenando la reazione dell’imputato, sino all’esito fatale. Tuttavia, secondo la ricostruzione accolta dalle due sentenze, Riccio aveva, per primo, provocato la vittima e, alla sua violenta reazione, l’aveva ripetutamente colpita con il coltello che l’imputato portava con sé; arma che, dunque, non era mai stata nella disponibilità di Piserchia, essendo stata ritenuta inverosimile la versione difensiva secondo cui quest’ultimo avesse tenuto un coltello all’interno di un “marsupio”, peraltro mai ritrovato, atteso che Piserchia non avrebbe avuto il tempo materiale di aprire il borsello, di tirare fuori l’arma, di aprirla e di cercare di colpire l’imputato con il coltello”.

“L’azione, inoltre, era stata compiuta per futili motivi, sicché, in ogni caso, non poteva essere riconosciuta l’attenuante della provocazione. Infine, la pena, determinata con il concorso delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti, doveva ritenersi congrua alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 cod. pen., tenuto conto della estrema gravità del fatto e della spiccata capacità a delinquere dell’imputato (desunta dalla presenza di precedenti penali recenti e reiterati, dalla vita di Riccio antecedente al reato, dalla condotta contemporanea e susseguente al reato, non avendo egli manifestato alcun segno di concreta resipiscenza).”

I ricorsi. Contro la sentenza di appello aveva proposto un primo ricorso per cassazione lo stesso Riccio, per mezzo dell’avv. Michele Sodrio, suo difensore di fiducia, deducendo sei distinti motivi di impugnazione

Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione anche il secondo difensore di fiducia, avv. Paolo D’Ambrosia, deducendo due distinti motivi di impugnazione.

La Cassazione ha ritenuto i ricorsi “inammissibili”.