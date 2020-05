Foggia. “Tecnici di Laboratorio Biomedico, ma qual è il criterio di selezione?”

Foggia. “Di recente l’ASL Foggia ha indetto un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto ai Tecnici di Laboratorio Biomedico per far fronte all’emergenza Coronavirus. Un avviso pubblico (in allegato) che non prevede alcuna valutazione né dì titolo né quanto meno di merito e che non darà alla luce nessuna graduatoria. Ma allora qual è il criterio di selezione?

Il requisito con il quale verranno offerti gli incarichi è semplicemente la velocità di invio delle domande. Cosa alquanto strana se si aggiunge il fatto che ad oggi vi è una graduatoria dell’Aziendale Ospedaliera Universitaria Riuniti di Foggia a cui si può ricorrere immediatamente ed a cui hanno fatto ricorso anche altre ASL pugliesi, come l’ASL di Bari e l’ASL di Taranto che hanno convocato i Tecnici di Laboratorio per far fronte all’emergenza Coronavirus proprio dalla graduatoria del Riuniti.

Molto strano è che da Bari e Taranto convochino utilizzando la graduatoria del Riuniti di Foggia ma dalla ASL Foggia non lo facciano! Inoltre, il ricorso alle graduatorie esistenti è anche previsto l’art. 23 del Decreto Legge n. 9 (Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19). Utilizzare la graduatoria dei Riuniti sarebbe la soluzione più semplice ed immediata e renderebbe merito a coloro che hanno superato la selezione evitando inutili polemiche”.

Allegato > Avviso di manifestazione d’interesse di pronta disponibilità per il profilo di CPS – Tecnico di Laboratorio Biomedico.

(A firma di un gruppo di giovani tecnici di laboratorio foggiani, Foggia 16.05.2020)