Foggia, Volanti arrestano ladro di auto in flagranza

Foggia, 15 maggio 2020. Ieri, poco prima delle 13:00, gli Agenti della Polizia di Stato delle Volanti ricevevano la nota della sala operativa che segnalava un uomo in Viale Michelangelo che stava armeggiando vicino ad un’auto Alfa Romeo Giulietta. Trovandosi nelle vicinanze del luogo segnalato, i poliziotti giungevano sul posto immediatamente mentre il malfattore era seduto al posto del conducente. Questi non appena si avvedeva di essere stato scoperto, tentava la fuga a piedi che terminava pochi metri più avanti, in quanto veniva bloccato dagli Agenti.. L’uomo foggiano di anni 48, con precedenti specifici, dopo le formalità di rito veniva condotto presso la propria abitazione agli arresti domiciliari a disposizione della locale Procura della Repubblica.