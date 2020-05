Manfredonia. “Buoni spesa”, cosa aveva riportato la Commissione straordinaria

, 15 maggio 2020. “Si comunica che la Commissione Straordinaria, con deliberazione (del 30 aprile 2020,ndr), ha altresì previsto la erogazione di ulteriori buoni spesa ai soggetti ammessi, al fine di poter replicare l’intervento di sostegno economico per l’immediato futuro. Per fruire dei nuovi buoni i beneficiari non dovranno porre in essere alcun adempimento; ad ognuno dei soggetti ammessi sarà recapitato a casa il plico con i nuovi buoni spesa, la cui validità è estesa al 30 giugno 2020. La distribuzione avverrà al più presto, appena predisposti i nuovi plichi per i soggetti interessati.

A ciascun beneficiario saranno erogati buoni spesa per l’importo riportato nella tabella che segue:

importo buono prima erogazione € 100,00 nuovo buono € 80,00

importo buono prima erogazione € 150,00 nuovo buono € 120,00

importo buono prima erogazione € 200,00 nuovo buono € 160,00

importo buono prima erogazione € 300,00 nuovo buono € 240,00

importo buono prima erogazione € 400,00 nuovo buono € 340,00

Manfredonia, 30 aprile 2020. La Commissione Straordinaria Piscitelli – Crea – Soloperto 30/04/2020 ore 18:19”.