Manfredonia, Romani: “Inciviltà bivacchi: solidarietà alle attività della Piazzetta: intervenire”

, 15 maggio 2020. “Che senso ha chiedere il sacrificio alle attività in particolar modo a quelle della Piazzetta, imporre loro igienizzanti, distanziamento sociale, l’uso delle mascherine, limitare la vendita per poi permettere a due metri dalle stesse bivacchi, autorizzando assembramenti pacche abbracci sempre più vicini dopo l’ennesima birra bevuta e venduta da attività vicine ? Tralasciando la sporcizia e bottiglie di vetro che lasciano pericolosamente sulla ringhiera, questa situazione favorisce solo chi dal COVID-19 ci ha speculato e continua a farlo. Bene potete tornare a dormire anche stasera, contenti e soddisfatti. Massima solidarietà alle attività in particolar modo a quelle della Piazzetta che subiscono un’autentica ingiustizia”.

A cura dell’Avv. Cristiano Romani, Manfredonia 15 maggio 2020.