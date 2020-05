“Olio contraffatto”, Cassazione: inammissibile ricorso 56enne di Cerignola

Foggia, 14 maggio 2020. “(..) l’odierno ricorrente è risultato parte attiva in conversazioni intercettate nel corso delle quali i sodali si scambiavano informazioni ed elaboravano comuni strategie di azione“. Con sentenza di recente pubblicazione (ma udienza svoltasi nel gennaio 2020), la Corte di Cassazione di Roma ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da Francesco Totaro, nato a Cerignola il 14/08/1964, contro un’ordinanza del maggio 2019 del Tribunale di Bari che, in funzione di giudice del riesame, aveva riformato l’ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Foggia dell’aprile 2019, sostituendo nei confronti dell’indagato Francesco Totaro la misura cautelare personale della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. “In sintesi – si legge nell’atto della Cassazione -, si contesta al Totaro di avere preso parte con il ruolo di organizzatore ad una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti di frode nell’esercizio del commercio, vendita di sostanze alimentari non genuine, vendita di prodotti industriali con segni mendaci e ricettazione, correlati alla produzione, distribuzione e commercializzazione di ingenti quantitativi di olio di origine vegetale (prevalentemente olio di semi, di soia o di girasole) colorato con clorofilla ovvero betacatorene, spacciato quale ‘olio di oliva’ od ‘olio extravergine di oliva’ prodotto in Italia, etichettato con marchi e sigle di fantasia e riferiti ad aziende e ditte italiane risultate inesistenti“.

“Sempre dall’imputazione è contestato al Totaro di essersi rifornito stabilmente delle materie prime presso l’oleificio del coindagato Nicola Sinerchia, avvalendosi di propri collaboratori per tutte le operazioni di preparazione del prodotto oleario adulterato che venivano svolte prezzo magazzini e siti nella sua disponibilità, quindi curando le fasi di distribuzione del prodotto adulterato e contraffatto in varie parti del territorio nazionale“.

Attraverso il suo legale, l’uomo aveva presentato ricorso per cassazione, contro la predetta ordinanza, deducendo con un unico articolato motivo l’insussistenza dei gravi

indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. in relazione all’art. 416

cod. pen.

Secondo la Cassazione, “Il ricorso è manifestamente infondato e, di fatto, consiste in un mero contro-argomentare al contenuto dell’ordinanza impugnata nel tentativo di

parcellizzare elementi emersi dalle indagini che, se valutati – come ha correttamente fatto il Tribunale del riesame – nel loro complesso determinano una granitica tenuta della gravità indiziaria nei confronti del Totaro tale da ritenerlo soggetto di vertice della associazione per delinquere di cui alla sopra citata contestazione“.