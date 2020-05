Parrocchia Carmine Manfredonia “Riprendiamo Santa Messa, ma con queste indicazioni”

“Capienza della Chiesa 60 persone. Si entra con la mascherina, igenizzando le mani e sedendosi sulle panche come è stato predisposto. Si raccomanda vivamente di mantenere le giuste distanze di sicurezza per qualsiasi movimento. Se hai una temperatura al 37.5 e non stai bene e sei stato a contatto con dei positivi al covid19 stai a casa. Il precetto festivo è ancora sospeso. Sarà possibile confessarsi nei locali parrocchiali sempre alle solite condizioni di sicurezza personale.”

E’ quanto riporta in una nota la “Parrocchia Santa Maria del Carmine – Manfredonia”.