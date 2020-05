San Severo, “Lunedì 18 maggio chiusura uffici comunali”

, 18 maggio 2020. Si comunica che lunedì 18 maggio 2020, giornata della Festività Patronale in onore di Maria SS. del Soccorso, gli uffici comunali resteranno, come di consueto, chiusi. Tale chiusura avviene nel pieno rispetto del culto religioso e della tradizione. “Purtroppo quest’anno – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – per le note vicissitudini derivanti dall’emergenza COVID 19, la festa patronale non può aver luogo con le stesse modalità a cui siamo abituati, ma il tradizionale giorno della festività, in particolare quello ricadente nella terza domenica di maggio ed il successivo giorno del lunedì, restano, come da comunicazione della Diocesi di San Severo, quelli della festa patronale 2020.

Mi auguro che tutti i sanseveresi in quei giorni possano rivolgere a Maria Santissima del Soccorso le loro preghiere a protezione della intera comunità, così come è avvenuto nel corso dei secoli, quando la nostra Celeste Patrona è stata invocata dalla fedele popolazione sanseverese in occasione di calamità naturali e gravi emergenze sanitarie, come in questa circostanza”.